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MHP, deprem bölgesine 11 kişilik heyet gönderdi

POLİTİKA HABERLERİ  | 25.01.2020 12:34 | Son Güncelleme

MHP Genel Başkanı Yardımcısı Semih Yalçın, Elazığ'da meydana gelen depremde bölge halkının sıkıntılarını paylaşmak ve incelemelerde bulunmak üzere partide 11 kişilik heyetin görevlendirildiğini duyurdu.

ANKARA, (DHA)- MHP Genel Başkanı Yardımcısı Semih Yalçın, Elazığ'da meydana gelen depremde bölge halkının sıkıntılarını paylaşmak ve incelemelerde bulunmak üzere partide 11 kişilik heyetin görevlendirildiğini duyurdu.
MHP'li Semih Yalçın, yazılı açıklamasında, Elazığ'da meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen şiddetli deprem ile üzüntüye boğulduklarını söyledi. Yalçın, "Doğal afetlerin insan hayatını altüst ettiği böylesi zor günlerde milletimizin ortaya koyduğu yüksek dayanışma ve yardımlaşma iradesi, her türlü takdirin üzerindedir. MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’nin talimatlarıyla, incelemelerde bulunmak ve bölge halkının yaşadığı sıkıntıları paylaşmak üzere Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, Genel Sekreter Yardımcısı Fatih Çetinkaya, Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Özyavuz, MYK üyesi Ömer Ekici, MYK üyesi Sedat Yaşar, Bingöl İl Başkanı Nurettin Varol, Diyarbakır İl Başkanı Cihan Kayaalp, Elazığ İl Başkanı Semih Işıkver ve Kahramanmaraş İl Başkanı Ertuğrul Doğan'dan oluşan bir heyet görevlendirilmiştir. MHP heyetinde bulunan arkadaşlarımız, en kısa sürede bölgeye intikal etmiş ve edeceklerdir. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza da acil şifalar diliyoruz" ifadelerini kullandı.

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