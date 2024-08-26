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  4. MHP Derepazarı İlçe Başkanı, iş arkadaşı tarafından silahla vurularak öldürüldü

MHP Derepazarı İlçe Başkanı, iş arkadaşı tarafından silahla vurularak öldürüldü

26.08.2024 19:40
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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Derepazarı İlçe Başkanı Şaban Kap, aynı fabrikada çalıştığı kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Ağır yaralanan Kap, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatıldı.

Olay, Rize'nin Derepazarı ilçesine bağlı Tersane Mahallesi'nde saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tersane Çay Fabrikasında iş arkadaşlarıyla tartışan Bayram K., tartıştığı kişiler tarafından fabrika yönetimine şikayet edildi.

YOLDA KARŞILAŞIP KURŞUN YAĞDIRDI

Şikayetten bugün haberi olan Bayram K. çalıştığı çay fabrikasından çıkarak ilçe merkezine doğru ATV'si ile seyir halindeyken aynı fabrikada çalıştığı Şaban Kap ile karşılaştı.

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ATV'den inen Bayram K. ile aracını hiç terk etmeyen Şaban Kap arasında konuşma gerçekleşti. Bu esnada Bayram K. belinden çıkardığı tabancayla İlçe Başkanı Şaban Kap'a ateş etmeye başladı. Olaya şahit olan çevredekiler hemen 112 Acil Çağrı Merkezini arayınca olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.
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SALDIRGAN ARANIYOR

Göğsünden ağır yaralanan Kap, sağlık ekipleri tarafından kendisine yapılan ilk müdahalenin ardından Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Burada tedavi altına alınan Kap, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay yerinden ATV ile kaçan Bayram K. için ise arama çalışmaları başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Derepazarı silahlı saldırı
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