MHP Edremit İlçe Başkanı görevden alındı

MHP'nin Bal\u0131kesir Edremit \u0130l\u00e7e Ba\u015fkan\u0131 Ahmet Kabakl\u0131 g\u00f6revden al\u0131nd\u0131.\nMHP Genel Ba\u015fkan Yard\u0131mc\u0131s\u0131 Semih Yal\u00e7\u0131n, yapt\u0131\u011f\u0131 yaz\u0131l\u0131 a\u00e7\u0131klamada, "MHP Bal\u0131kesir Edremit \u0130l\u00e7e Ba\u015fkan\u0131 Ahmet Kabakl\u0131 g\u00f6revden al\u0131nm\u0131\u015ft\u0131r." ifadesini kulland\u0131.Arka Sokaklar'\u0131n Zeli\u015f'i Y\u00fcsra Geyik'in pozlar\u0131 be\u011feni toplad\u0131Mahkemeden otogar\u0131n \u0130SPARK'a devriyle ilgili yeni karar!\u015eanl\u0131urfa'da 6 ayda 378 \u00e7ocuk istismara u\u011frad\u0131
Okuyucu Yorumları 0 yorum