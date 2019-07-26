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MHP Edremit İlçe Başkanı görevden alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.07.2019 18:18 | Son Güncelleme

MHP Edremit İlçe Başkanı görevden alındı

MHP'nin Balıkesir Edremit İlçe Başkanı Ahmet Kabaklı görevden alındı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, yaptığı yazılı açıklamada, "MHP Balıkesir Edremit İlçe Başkanı Ahmet Kabaklı görevden alınmıştır." ifadesini kullandı.

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Ahmet Kabaklı Balıkesir Edremit ilçe başkanı MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın

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