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MHP eski milletvekili Ahmet Çakar Melis Sezen'in dekoltesi için "Sütyen yok" dedi! Hazal Kaya çok kızdı

12.05.2022 07:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MHP eski milletvekili Ahmet Çakar canlı yayındaki tartışma programında Sadakatsiz dizisinin Derin'i Melis Sezen'in elbisesiyle ilgili yaptığı yorumla tepki çekti. Hazal Kaya eski milletvekilinin "Sütyen yok" yorumunu görünce kendini tutamadı. Kaya paylaşımında "Ahlakınızda boğulun" diyerek isyan etti.

MHP eski milletvekili Ahmet Çakar Melis Sezen'in dekoltesi için "Sütyen yok" dedi! Hazal Kaya çok kızdı

MHP eski milletvekili Ahmet Çakar'ın tartışma programında yaptığı açıklamalar tepki çekti. Bir grup erkek yorumcunun oyuncu Melis Sezen’in dekoltesini konuşması sosyal medyada gündem oldu. Sadakatsiz dizisinin Derin'i Melis Sezen'in geçtiğimiz aylarda giydiği beyaz elbiseyle ilgili Çakar'ın söylediği sözler ise Hazal Kaya'yı kızdırdı.

MHP eski milletvekili Ahmet Çakar açıklamasında "Geçen gün onları bir galaya çağırdılar. Bir kıyafet giymiş o kıyafet kanunen suç. Çünkü göğüs dekoltesi tamamıyla açık toplum içinde kendini gösteriyor. Yani sütyen yok, göğüs dekoltesi göbeğe kadar inmiş" diyerek şoke etti.

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"ORTADA SUÇ VARSA..."

Oyuncu Hazal Kaya bu yorumu görünce kendini tutamadı ve şunları söyledi:

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"Oturdunuz koca koca hukukçular (!) torununuz yaşındaki kadının dekoltesini, bedenini mi konuşuyorsunuz? Kadına şiddet suç değil mi? Ya da hedef göstermek? Ortada bir suç varsa suçlu sizsiniz. Ahlakınızda boğulun…"


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Anahtar Kelimeler:
Ahmet Çakar Hazal Kaya Melis Sezen
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