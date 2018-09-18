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MHP eski milletvekili ve İYİ Parti'nin kurucularından Özcan Yeniçeri'ye araba çarptı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.09.2018 17:10 | Son Güncelleme

Ankara'da MHP eski milletvekili ve İYİ Parti kurucularından Özcan Yeniçeri, bir otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

Kaza, Yeni Mahalle Demetevler 357. Cadde üzerinde yaşandı. Bir süre önce İYİ Parti'den istifa eden MHP eski Milletvekili Özcan Yeniçeri'ye sürücüsünün kimliği tespit edilemeyen 06 VIZ 68 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen Yeniçeri yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Özcan Yeniçeri ardından Ankara Onkoloji Hastanesi'ne kaldırıldı.

Özcan Yeniçeri'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

''BİR ANDA ÖNÜME ÇIKTI, KURTARAMADIM''

Özcan Yeniçeri’ye çarparak yaralanmasına neden sürücü Çağlar Yüksel’in olay yerinde ifadesi alındı. Yüksel’in, polis ekiplerine kazaya ilişkin "Karşıdan karşıya geçerken, bir anda önüme çıktı. Kurtaramadım, vurdum" dediği öğrenildi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Özcan Yeniçeri İYİ parti MHP Ankara

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