MHP Eşme İlçe Başkanı, silahlı saldırıda yaralandı (2)

SERBEST BIRAKILDILAR

Uşak'ta çıkan silahlı kavgada av tüfeğiyle sağ bacağından yaralanan ve hayati tehlikesi bulunmayan MHP Eşme İlçe Başkanı Burçin Kayhan Yücesoy'ın tedavisi sürüyor. Olayla ilgili soruşturma devam ederken 1 kişi daha gözaltına alındı. Gözaltına alınanların MHP İl Başkanı Ayhan K., Başkan Yardımcısı Süleyman K., İl Yöneticisi Cevat G. ve MHP'den Uşak Belediye Başkan Adayı olan ancak seçilemeyen Muhammet Fatih E. olduğu belirtildi. Sorgularının ardından 4 kişi serbest bırakıldı. MHP Eşme İlçe Başkanı Burçin Kayhan Yücesoy'un görevden alınması konusunun görüşülmesi sırasında tartışmanın çıktığı iddia edildi.

UŞAK, (DHA)

