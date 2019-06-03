HABER

MHP Eşme İlçe Başkanı, silahlı saldırıda yaralandı (3)

POLİTİKA HABERLERİ  | 03.06.2019 14:39 | Son Güncelleme

İLÇE BAŞKANLIĞI KAPATILDI MHP, Uşak'ın Eşme ilçesinde, MHP İlçe Başkanı Burcin Kayhan Yücesoy'un silahla yaralanması olayı ile ilgili başlatılan soruşturma tamamlanıncaya kadar, ilçe başkanlığının kapatılmasına karar verdi.

İLÇE BAŞKANLIĞI KAPATILDI
MHP, Uşak'ın Eşme ilçesinde, MHP İlçe Başkanı Burcin Kayhan Yücesoy'un silahla yaralanması olayı ile ilgili başlatılan soruşturma tamamlanıncaya kadar, ilçe başkanlığının kapatılmasına karar verdi.
MHP'den yapılan yazılı açıklamada "Uşak ili Eşme ilçesinde meydana gelen olay nedeniyle Eşme Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma sonuçlanıncaya kadar Milliyetçi Hareket Partisi Uşak, Eşme İlçe Başkanlığı'nın kapatılmasına karar verilmiştir. Uşak İl Başkanlığı'nın olayla ilgili rolü genel merkezimiz tarafından incelemeye alınmıştır" denildi.

ANKARA, (DHA)

Pentagon'da büyük korku! Hemen harekete geçildi Pentagon'da büyük korku! Hemen harekete geçildi
Eski bakan Hilmi İşgüzar için TBMM'de törenEski bakan Hilmi İşgüzar için TBMM'de tören
Trump, Sadık Khan’ı uçağı daha yere inmeden eleştirdiTrump, Sadık Khan’ı uçağı daha yere inmeden eleştirdi

En Çok Okunan Haberler

Bakan Selçuk duyurdu: 50 bin TL’ye kadar destek

Bakan Selçuk duyurdu: 50 bin TL’ye kadar destek

'Geceleri uyuyamıyoruz!' Eğer yardım edilmezse...

'Geceleri uyuyamıyoruz!' Eğer yardım edilmezse...

Bakan Pekcan açıkladı! İhracatta rekor

Bakan Pekcan açıkladı! İhracatta rekor

MHP'li başkana sahur vakti pompalı tüfekle saldırdılar!

MHP'li başkana sahur vakti pompalı tüfekle saldırdılar!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ramazan Bayramı mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ramazan Bayramı mesajı

Feci anlar! Kaldırımda oturan 2 kadını böyle öldürdü

Feci anlar! Kaldırımda oturan 2 kadını böyle öldürdü

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

TBMM Genel Kurulu'nda 'Trabzon' tartışması

TBMM Genel Kurulu'nda 'Trabzon' tartışması

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Süleyman Soylu'dan vatandaşa 'Her şey güzel olacak' yanıtı

Süleyman Soylu'dan vatandaşa 'Her şey güzel olacak' yanıtı

Kılıçdaroğlu: YSK’nın bazı hakimleri AK Partililere telefon etti

Kılıçdaroğlu: YSK’nın bazı hakimleri AK Partililere telefon etti

Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ramazan Bayramı mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ramazan Bayramı mesajı

Devlet Bahçeli'den flaş açıklama: Umut ve memnuniyet verici

Devlet Bahçeli'den flaş açıklama: Umut ve memnuniyet verici

Meclis, bayram sonrası 'asker' ve 'yargı' mesaisi yapacak

Meclis, bayram sonrası 'asker' ve 'yargı' mesaisi yapacak

Erdoğan'dan "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Etkinlikleri" Genelgesi

Erdoğan'dan 15 Temmuz Genelgesi

Bakan Soylu, Bolu'da trafik tedbirlerini denetledi

Bakan Soylu'dan trafik denetlemesi

Erdoğan'dan Kadir Gecesi Programı'nda önemli mesajlar

Erdoğan'dan Kadir Gecesi Programı'nda önemli mesajlar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.