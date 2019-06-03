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MHP Eşme İlçe Başkanlığı kapatıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.06.2019 15:33 | Son Güncelleme

MHP Genel Merkezi, Uşak Eşme İlçe Başkanlığının Eşme Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma sonuçlanıncaya kadar kapatıldığını açıkladı.

MHP Eşme İlçe Başkanlığı kapatıldı

MHP Genel Merkezinden yapılan açıklamada, "Uşak ili Eşme ilçesinde meydana gelen olay nedeniyle Eşme Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma sonuçlanıncaya kadar Milliyetçi Hareket Partisi Uşak Eşme İlçe Başkanlığının kapatılmasına karar verilmiştir. Uşak İl Başkanlığının olayla ilgili rolü genel merkezimiz tarafından incelemeye alınmıştır" denildi.

MHP Eşme İlçe Başkanı Burçin Kayhan Yücesoy'un ayağından vurulmasının ardından olayla ilgili MHP Uşak İl Başkanı Ayhan Kınden gözaltına alınmıştı.

(İHA)

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MHP uşak eşme ilçe başkanlığı

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