HABER

"MHP Eşme İlçe Başkanlığının kapatılmasına karar verildi"

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.06.2019 15:01 | Son Güncelleme

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın: - "(MHP Eşme İlçe Başkanı Yücesoy'un vurulması) Uşak'ın Eşme ilçesinde meydana gelen olay nedeniyle Eşme Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma sonuçlanıncaya kadar Eşme İlçe Başkanlığının kapatılması kararı verilmiştir"

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, MHP Eşme İlçe Başkanı Burçin Kayhan Yücesoy'un av tüfeğiyle ayağından vurulmasına ilişkin, "Uşak'ın Eşme ilçesinde meydana gelen olay nedeniyle Eşme Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma sonuçlanıncaya kadar MHP Uşak-Eşme İlçe Başkanlığının kapatılması kararı verilmiştir." ifadelerini kullandı.

Yalçın, Uşak'ta çıkan silahlı kavgada MHP Eşme İlçe Başkanı Burçin Kayhan Yücesoy'un av tüfeğiyle ayağından vurulmasına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın, açıklamasında şunları kaydetti:

"Uşak'ın Eşme ilçesinde meydana gelen olay nedeniyle Eşme Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma sonuçlanıncaya kadar Milliyetçi Hareket Partisi Uşak-Eşme İlçe Başkanlığının kapatılmasına karar verilmiştir. Uşak İl Başkanlığının olayla ilgili rolü Genel Merkezimiz tarafından incelemeye alınmıştır."

Annesine söylediklerine dayanamamıştı! Acı haber geldi Annesine söylediklerine dayanamamıştı! Acı haber geldi
Taksim metro çıkışında şüpheli çanta alarmı!Taksim metro çıkışında şüpheli çanta alarmı!
Kazada ölen kulüp başkanı ile kadın memur, toprağa verildiKazada ölen kulüp başkanı ile kadın memur, toprağa verildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Eşme İlçe Başkanlı MHP Eşme İlçe Başkanı Burçin Kayhan Yücesoy MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın Uşak'ın Eşme ilçesi

En Çok Okunan Haberler

Bakan Selçuk duyurdu: 50 bin TL’ye kadar destek

Bakan Selçuk duyurdu: 50 bin TL’ye kadar destek

'Geceleri uyuyamıyoruz!' Eğer yardım edilmezse...

'Geceleri uyuyamıyoruz!' Eğer yardım edilmezse...

Bakan Pekcan açıkladı! İhracatta rekor

Bakan Pekcan açıkladı! İhracatta rekor

MHP'li başkana sahur vakti pompalı tüfekle saldırdılar!

MHP'li başkana sahur vakti pompalı tüfekle saldırdılar!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ramazan Bayramı mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ramazan Bayramı mesajı

Feci anlar! Kaldırımda oturan 2 kadını böyle öldürdü

Feci anlar! Kaldırımda oturan 2 kadını böyle öldürdü

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Ucu bucağı yok! Kuyruğun uzunluğu 30 kilometreyi aştı!

Ucu bucağı yok! Kuyruğun uzunluğu 30 kilometreyi aştı!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Bayram tatilinin ilk gününde trafik kazaları can aldı

Bayram tatilinin ilk gününde trafik kazaları can aldı

Iğdır'dan acı haber: 3 asker şehit

Iğdır'dan acı haber: 3 asker şehit

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bayram namazı Kayseri 2019: Ramazan Bayramı namazı saat kaçta kılınacak?

Bayram namazı Kayseri 2019: Ramazan Bayramı namazı saat kaçta kılınacak?

Bayram namazı Kastamonu 2019: Ramazan Bayramı namazı saat kaçta kılınacak?

Bayram namazı Kastamonu 2019: Ramazan Bayramı namazı saat kaçta kılınacak?

Bayram namazı Kars 2019: Ramazan Bayramı namazı saat kaçta kılınacak?

Bayram namazı Kars 2019: Ramazan Bayramı namazı saat kaçta kılınacak?

Bayram namazı Karaman 2019: Ramazan Bayramı namazı saat kaçta kılınacak?

Bayram namazı Karaman 2019: Ramazan Bayramı namazı saat kaçta kılınacak?

Sahiller doldu taştı!

Sahiller doldu taştı!

Taksim metro çıkışında şüpheli çanta alarmı!

Taksim metro çıkışında şüpheli çanta alarmı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.