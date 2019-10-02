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MHP Gemlik İlçe Başkanı Özcanbaz: "Biz olayın örgüt bağlantısının araştırılmasını istiyoruz"

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.10.2019 20:39 | Son Güncelleme

MHP Gemlik İlçe Başkanı Mehmet Emin Özcanbaz, Gemlik Belediye Başkan Yardımcısı Zeynep Akış Serintürk’ün rehin alındığı olayla ilgili "Biz olayın örgüt bağlantısının araştırılmasını istiyoruz.

MHP Gemlik İlçe Başkanı Özcanbaz: "Biz olayın örgüt bağlantısının araştırılmasını istiyoruz"

MHP Gemlik İlçe Başkanı Mehmet Emin Özcanbaz, Gemlik Belediye Başkan Yardımcısı Zeynep Akış Serintürk’ün rehin alındığı olayla ilgili "Biz olayın örgüt bağlantısının araştırılmasını istiyoruz. Aklımıza, ’bazı marjinal örgütlerin böyle bir olay üzerinden mesaj mı vermeye çalışıyor? soruları da ister istemez takılıyor." dedi.

MHP Gemlik İlçe Başkanı Mehmet Emin Özcanbaz, Gemlik Belediye Başkan Yardımcısı Zeynep Akış Serintürk’ün rehin alındığı olayla ilgili açıklamada bulundu. Özcanbaz, "Yaşanan hain saldırı ile alakalı derin üzüntülerimizi paylaşmak istiyoruz. Olayı haber alır almaz, Zeynep Hanım’ı aradık ve Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğüne geçtik. İlçemizde yaşanan bu vahim olay ile alakalı son derece üzüldüğümüzü belirtmek isteriz. Gemlik Belediyesine ve özellikle bir kadına yapılan saldırı kabul edilemez. İlçemize ve Belediyemize geçmiş olsun diyor, benzer olayların tekrar yaşanmamasını arzu ediyoruz’’ dedi.

MHP İlçe Başkanı Özcanbaz, ’’Biz olayın örgüt bağlantısının araştırılmasını istiyoruz. Aklımıza, ’bazı marjinal örgütlerin böyle bir olay üzerinden mesaj mı vermeye çalışıyor? soruları da ister istemez takılıyor. Bunca oda varken, erkek başkan yardımcıları ve müdürler bulunurken, işini doğru yaptığını bildiğimiz bir kadın başkan yardımcısına böyle bir girişimde bulunulması, kabul edilemez. Bu tarz marjinal örgütlerin emellerine ulaşmasında biz Milliyetçi Hareket Partililer olarak fırsat vermedik, vermeyeceğiz de. Yapılan eylem, geçmişte Şehit Savcımız Mehmet Selim Kiraz olayını hatırlatmaktadır. Bu gurupların da, hangi guruplar olduğu açıkça ortadadır. Milliyetçi Hareket olarak Belediyemizin ve Başkan Yardımcımızın yanındayız’’ şeklinde konuştu.

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