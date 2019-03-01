MHP Genel Başkan Yardımcısı Aksu, Kırklareli'nde

KIRKLARELİ (AA) - MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu,"İnşallah Cumhur İttifakı'nın zaferiyle bu seçimi taçlandırdıktan sonra Türkiye'de sistem tartışmaları, beraberinde gelen rejim tartışmaları ve demokrasi dışı arayışların da sonuna gelmiş olacağız. Türkiye ayağındaki küflü prangalardan ilelebet inşallah kurtulmuş olacak." dedi.

Aksu, MHP Kırklareli İl Başkanlığı ziyaretinde yaptığı konuşmada, 31 Mart seçimlerine son 30 gün kaldığını anımsattı.

Seçim çalışmalarına hızlı bir şekilde devam ettiklerini ifade eden Aksu, MHP ve AK Parti'nin büyükşehirlerinin yanında bazı il, ilçe ve beldelerde de Cumhur İttifakı adayı çıkarttıklarını belirtti.

Cumhur İttifakı'nı sadece bir seçim ittifakı olarak görmediklerini vurgulayan Aksu, ittifakın ruhuna her zaman bağlı kalacaklarını söyledi.

15 Temmuz hain darbe girişiminden sonraki Türkiye'de birçok alanda olduğu gibi siyasette de meydana gelen değişimin bir sonucu olarak Cumhur İttifakı'nın oluşturulduğunu dile getiren Aksu, "Cumhur İttifakı bir milli mutabakatın, milli dirilişin, milli şahlanışın duruşun tezahürü ve ifadesidir. Dolayısıyla sadece bir seçim ittifakı olarak görülmemelidir. Bir yanda Türkiye hasmı çevrelerin sözcülüğünü yapanlar, bir tarafta da bu söylediğim Türkiye'yi istiklal içerisinde istikbale taşıma mücadelesi verenlerin oluşturduğu birliktelik. Dolayısıyla biz bu seçimlere de Milliyetçi Hareket Partisi olarak böyle bakıyoruz." diye konuştu.