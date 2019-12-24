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MHP Genel Başkan Yardımcısı Aydın: "Hedef alınmamızın nedeni içeride ve dışarıda büyümemiz"

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.12.2019 19:30 | Son Güncelleme

MHP Genel Başkan Yardımcısı Aydın: "Hedef alınmamızın nedeni içeride ve dışarıda büyümemiz"

TEKİRDAĞ (AA) - MHP Genel Başkan Yardımcısı Kamil Aydın, "Bizim bu kadar hedefe alınmamızın, tehdit ve taarruzlara muhatap olmamızın nedeni içeride ve dışarıda büyümemiz, artık talimat almaktan talimat veren duruma gelmemizdir." dedi.

Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Türk Dünyası Araştırmaları Topluluğu tarafından düzenlenen "Uluslararası Bölgesel Gerçekler Işığında Türkiye'nin Konumu ve İzlenen Politikalar Konferansı"nda konuşma yapan Aydın, Türkiye'nin her zaman insanlara kucak açan bir ülke olduğunu belirtti.

"Güneyde sıkıntı yaşayan bize koştu, Batı'da, Kırım'da sıkıntı yaşayanların sığınacak bir tek limanı vardı o da Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ydi." diyen Aydın, Türkiye'ye sınırda gerçekleştirdiği operasyonlar nedeniyle tepki gösterenleri eleştirdi.

Aydın, şunları söyledi:

"TBMM maaşını alıyor, imkanlarından faydalanıyor, uçağına biniyor ama dışarıya gittiği zaman diyor ki 'Bu Türkiye Cumhuriyeti Devleti 100 yıl önce Ermenileri kesti, şimdi de Kürtleri kesip soykırıma tabi tutuyor.' Bu kadar alçaklığı yapanlara söyleyecek lafınız yok mu, Cumhuriyet'in banisinin kurucu irade olduğu partinin mensupları neredesiniz?"

Aydın, CHP'li yetkililerin Libya ile ilgili gelişmelere yaklaşımlarını eleştirerek, "Halbuki aynı ağız geçen sene "Adalar işgal altında, Yunanistan silahlanıyor. Neredesiniz, niye bir şey yapmıyorsunuz?" diyordu. Bir şey yapmayınca aktif olmamakla suçlanıyorsun, hamle yapınca da risk gördüğü yerde, 'Bu bir fantazi, bataklığa götürüyorlar ülkeyi' diyor. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarında da bunu söylediler. Atatürkçülük'ten geçinmeyeceksiniz, Atatürk'ün mirası ideallerine sahip çıkacaksınız. Bizim amacımız onun ülkülerini ve ilkelerini yaşatmaktır." ifadelerini kullandı.

- "Yüz yıllık projeyi bozduk"

Türkiye'nin sınır ötesi operasyonlarla yüz yıllık projeyi bozduğunu aktaran Aydın, "Sevr'de gerçekleşmeyen iki şey var; 2 yapay devlet kurmak. Birisi büyük Ermenistan, birisi de Batı kontrolünde büyük Kürdistan hayaliydi. Bugün hala o hayalden vazgeçmiş değiller. O yüzden 'Fırat Kalkanı' dedik araya hançer gibi girdik ve bu hayali engelledik." şeklinde konuştu.

Aydın, CHP'ye eleştiriler yönelterek "İnanın söylemleri tamamen terör ağzı. HDP'ye 'terörist, siyasi uzantı' diyemiyor. PYD'ye, PKK'ya de bari, bir dilin dönsün. Kağıt üzerinde 6 okun 4'ünü kırmış. Elinde kalmış devrimcilik, bir de laiklik. Nerede milliyetçilik, nerede devletçilik, nerede cumhuriyetçilik?" diye konuştu. değerlendirmesinde bulundu.

Kamil Aydın, şunları kaydetti:

"Bizim bu kadar hedefe alınmamızın, tehdit ve taarruzlara muhatap olmamızın nedeni içeride ve dışarıda büyümemiz, artık talimat almaktan talimat veren duruma gelmemizdir. Onun için Cumhur İttifakı mantığı vatanın birliği ve beraberliğidir. Kenetlendik, bir hedefe odaklandık. Nedir o hedefimiz; 2023 lider ülke Türkiye vizyonu."

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Konferans MHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Kamil Aydın Tekirdağ

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