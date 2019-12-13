MHP Genel Başkan Yardımcısı Aydın: "Libya ile anlaşma diplomatik olarak büyük başarı"

BUKET GÜVEN - MHP Genel Başkan Yardımcısı Kamil Aydın, Türkiye'nin Libya ile yaptığı anlaşmaya ilişkin, "Diplomatik olarak büyük başarı." değerlendirmesinde bulundu. AA muhabirine konuşan Aydın, Türkiye ile Libya arasındaki anlaşmanın "güvenlik ve askeri iş birliği anlaşması" ve "deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına ilişkin mutabakat metni" olarak birbirini tamamlayan anlaşmalar olduğunu söyledi. Libya ile daha önce Güney Kıbrıs Rum Kesimi, Yunanistan'ın ikili deniz anlaşmaları yaptığını bu anlaşmaların balıkçılık alanlarını kapsadığını hatırlatan Aydın, şöyle devam etti: "Hidrokarbon işin içine girince lokma büyük. İş, sahil şeridi olan ülkelerin inisiyatifinden de çıktı. Uluslararası boyuta taşındı. İşin içine artık AB ülkeleri de girdi, ABD de. Rusya biraz takip ediyor uzaktan. Bir fırsat bulsa belki o da hamle yapacak. Böyle olunca Türkiye Cumhuriyeti devleti de bu konuda kararlılığını ortaya koydu. Bizim orada egemenlik hakkımız var, KKTC devleti var. Hidrokarbon kaynağı varsa da paylaşım konusunda da hakkımızın kaybı söz konusu."

Aydın, bu nedenlerle Türkiye'nin bağlayıcı bir hamle yapmak zorunda kaldığını ifade ederek, "Sayın Cumhurbaşkanı da hamle üzerine hamle yaptı. Biz 1800 kilometre kıyı şeridi olan, aslında en fazla konuşması gereken en çok hak iddia etmesi gereken ülkeyiz." diye konuştu. Yunanistan'ın Avrupa Birliği'ni (AB) de arkasına alarak, hareket ettiğini vurgulayan Aydın şunları söyledi: "Mısır'ın özellikle bize karşı İsrail-Yunanistan üçlemesi içerisinde pozisyon alması, işimizi zorlaştırdığı gibi dururken, baya canımız sıkılırken, bu hamle çok yerinde çok güzel bir hamle oldu. Biz, Libya'nın legal, merkezi ulusal konseyiyle yaptık bu anlaşmayı. Hafter güçleriyle değil. Onlar Hafter güçleriyle yaptılar. Onların besledikleri, yemledikleri, sahaya sürüp onun üzerinden Libya'da oldubittiye getirmek istedikleri yapı üzerinden yapmadık. Biz BM'nin uluslararası yapıların tanıdığı legal merkezi hükümetle yaptık." - "Libya, Mısır-İsrail Rum kesimin girdabından kurtuldu" "Bunu yaymadan, propagandasını yapmadan, suhuletle hallettik kıyamet ondan sonra koptu." ifadelerini kullanan Aydın, "Şimdi o bölgede Mısır-İsrail-Rum kesiminin girdabından kurtulan bin Libya var." dedi.