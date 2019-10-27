MHP Genel Başkan Yardımcısı Aydın: “Türkiye artık yolu açılan ülke olmaktan çıktı, yolu açan bir ülke moduna girdi”

MHP Genel Başkan Yardımcısı Kamil Aydın, Türkiye’nin artık yolu açılan ülke olmaktan çıktığını, yolu açan bir ülke olduğunu söyledi.

MHP Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı, NATO Parlamenterleri, ASAMBLE, Avrupa Karma Parlamentosu, Güvenlik İşbirliği Komisyonu üyesi Erzurum Milletvekili Kamil Aydın, İhlas Haber Ajansı Erzurum Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti. İHA Erzurum Bölge Müdürü Ayhan Türkez ile görüşen Aydın, gündeme ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Türkiye’nin artık yolu açılan bir ülke olmaktan çıktığını, yolu açan bir ülke moduna girdiğini dile getiren Aydın, “Allah’a şükür. Yani Türkiye bölgesinde bir lider olma yolunda büyük mesafeler katetti” dedi.

Toplantılarda sıklıkla dile getirilen uluslararası alanda üç önemli sorundan bahseden Aydın, “Bunlardan birincisi siber saldırılar, yani bilgi teknolojilerinin kötüye kullanılması, sosyal medyanın kötüye kullanılması, bilgi algı operasyonları, birtakım bilgiler, haberler yayma, hatta malumunuz Amerika’daki seçimlere dahi müdahil edildiğine dair soruşturma dosyaları var. İkinci olarak bir de terör, küreselleşen bir terör. Bakıyorsunuz ki bir terör olayını bu

gün Fransa Paris’te oluyor, ertesi günü Londra’da, bir bakıyorsunuz ta gidip İzlanda’da oluyor ya da Japonya’da oluyor. Bu da çok önemli bir sorun. Şu anda NATO’nun da, Birleşmiş Milletlerin de, Avrupa Birliğinin de üzerinde önemle durduğu üç somut iki ayağı. Bunlara bağlı olarak bir de son zamanlarda kontrolsüz göç hareketleri var. İllegal göç hareketleri var. Dünya alanında 25 milyon civarında bu göçten, ekonomik ve güvenlik odaklı bir göç hareketliliği var. Burada da en büyük bedel ödeyen ülkemiz yani Türkiye’dir. Malumunuz biliyorsunuz zaten geçiş güzergahında yani transit yol üzerinde olduğumuz için doğudan batıya göç hareketliliği, işte Afganistan odaklı, Erzurum bu konuda çok büyük bedel ödüyor ve siz bunları da takip ediyorsunuz. Bu yetmemiş gibi bir de güney sınırımızdan büyük bir göç dalgası yaşadık. 3,5 milyon civarında toplam 4 milyonu aşan bir göçmen, yani kontrolsüz göçmen kitlemiz var. Büyük bedeller ödedi ülkemiz. Biz de dedik ki bunu uluslararası birlikteliklerden talep ediyoruz. NATO’dan talep ettik tık yok, Avrupa Birliğinden gerekli yardımı alamadık. O zaman göbeğimizi kendimiz keseceğiz. Kararımızı verdik ve hatırlarsanız Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı operasyonları ile gerçekten adına matuf konu bölgeye rahat ve huzur getirmek, barışı hissetme adına yaptık. Bunun üçüncü ayağını da Barış Pınarı Harekatı adı altında gerçekleştirdik. Çokta başarılı gitti. Dünya literatürlerine başarı öyküsü olarak kayda geçecek bir harekattı, çünkü bir sivilin burnu kanamadı. Halbuki Rusya, İdlip’de bombardımanda bir sürü sivilin, terörle mücadele edeyim derken bir sürü sivilin de ölümüne neden oldu. ABD, Afganistan’da aynı işleri yaptı. Taliban ile mücadele edeceğim derken bir sürü sivili katletti. Ama Türkiye, TSK olabildiğince hassas davrandı. İlmek ilmek bir operasyon gerçekleştirdi. Bütün dünya kamuoyunun karşı durmasına rağmen. Epey bir mesafe katettik. Niye, bir sınırımızın emniyeti için. Biz artık kendi güvenliğimizi kendimiz sağlayacağız. NATO müttefik üyesiyiz ama yardım alamadık, biliyorsunuz hatta patriotlar bile sökülüp götürüldü. Bu süreci yaşadık. İkinci olarak buradayız, yani Avrupa 50 bin veya yüz binin hesabını yaparken ben 3,5 milyonu bir anda kucağımda gördüm. O zaman kaçınılmaz bir harekattı ve adı Barış Pınarı gibi hakikaten adına uygun bir harekat yapıldı” diye konuştu.