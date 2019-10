MHP Genel Başkan Yardımcısı Aydın: “Türkiye artık yolu açılan ülke olmaktan çıktı, yolu açan bir ülke moduna girdi”

"Amaç bir terör devleti kurup İsrail’e bir kalkan oluşturmak"

Bölgedeki asıl amacın bir terör devleti oluşturarak İsrail’e kalkan oluşturulmak olduğunu dile getiren Aydın, “Batı’nın burada Türkiye’nin kararlılığını görünce hem NATO ülkeleri, özellikle ABD bölgedeki büyük gücün iddiası var, Rusya’nın da iddiası var. Merkezi Suriye hükümetinin de birazcık destekleri var. ABD’nin de oradaki bizim terörist yapı dediğimiz çok açıkça YPG/PYD orada bir taşeron kullanma zihniyeti söz konusu. Buradaki amaç ne; bir terör devleti kurup İsrail’e bir kalkan oluşturmak. Onun emniyetini sağlama ve Orta Doğu’ya bir hançer sokmadır. İsrail devleti ile bir hançer sokmamış mıydı, bir hançer daha sokmak. Biz buna müsaade etmedik, kararlı bir şekilde bu araya girdik. Malumunuz şimdi bu sefer ne oldu, dün bizi ciddiye almayanlar barış masasına çağırdılar, görüşelim dediler. Aman durdurulsun dediler. Öncesinde 13 maddelik ABD ile bir mutabakat sağlandı, gerçekten Türkiye masa görüşmeleri adına diplomasi adına büyük bir başarı. Hem onun maddelerini analitik ettiğimiz zaman görüyoruz. Rusya bunu görünce aynı şeyi kendisi de biz özellikle dedik ki, biz o hattın tamamen temizlenmesinden yanayız. Dolayısıyla 32 kilometre derinlikte ve tüm sınır hattımız boyunca bizim orada M4 karayoluna varan sınıra kadar bir temizlik harekatı düşünüyoruz. Bunu iki şey için bir kendi emniyetimiz, ikinci olarak bizde gerçekten vatan hasreti çeken o bölgeden göç etmiş bir an önce topraklarına güvenli bir şekilde dönmek isteyen insanlara bir ortam hazırlamak. Bunu daha önce Afrin civarında geriye göç oldu, bunu da yapacağız dedim. Bu sefer Rusya ile bir görüşme yapıldı. Soçi’de burada çok net bir şekilde 10 maddelik taslak ortaya konuldu. Burada en önemli husus bir kere bölgedeki terörle mücadelede göçmen ağırlıklı sorunumuzun üstesinden gelme iddiamız karşılık buldu. Biz inşallah orayı güvenlikli bir bölge yapıp, oraya geriye dönüş olarak yapmak. Bu Rusya ve ABD tarafından kabul edildi ama Avrupa bu konuda halen daha ipe un seriyor. Kirli propagandalar yapıyor. Farklı iddialar, orada Kürtlere uygulanan bir soy kırım varmış, hal bu ki Türkiye’ye gelen göçmenler arasında 300 bin Kürt kökenli kardeşimiz var. Biz aynı zamanda onlarında bir an önce geriye gidip yuvalarına dönmelerini istiyoruz. Orada illegal bir PKK uzantısının oradaki bütün etnik gruplara yaşattığı bir zülmet var, bir sıkıntı var. Önemli olan buradan bir an önce kurtulmak, masa başında da bunu Allah’ın izni ile planlı programlı bir şekilde görüşmeler ile taçlandırdık. Şu anda inanın bölgede hasım hane düşüncede olanların dışında bütün dünya kamuoyu Türkiye’nin bu konuda çok yapıcı bir yol izlediğini ve büyük bir kazanım elde ettiğini çok rahat bir şekilde itiraf ediyorlar” şeklinde konuştu.