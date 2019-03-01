MHP Genel Başkan Yardımcısı Aydın’dan “Bozkurt” açıklaması

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Kamil Aydın, Avusturya’da “aşırıcılık ve siyasal İslam ile mücadele” gerekçesiyle aralarında MHP ve Ülkü Ocaklarının kullandığı “Bozkurt” işaretinin yasaklanmasını değerlendirerek, “PKK’nın veya diğer terör gruplarının yaptığı bir takım eylemlere matuf işaretleri bozkurt işareti ile karıştırmak bize en büyük hakarettir. Biz bunu kabul edilemez buluyoruz” dedi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Kamil Aydın seçim çalışmaları kapsamında Çorum’a geldi. İlk olarak Bayat ilçesini ziyaret eden Yavuz, daha sonra Çorum’da tarihi ayakkabıcılar arasında esnaf turu yaptı. Genel Başkan Yardımcısı Yavuz, ziyaretlerde partisinin Çorum Belediye Başkan adayı Kenan Şahin’e destek istedi.

Prof. Dr. Kamil Aydın, Avusturya’da çeşitli gruplara ait işaret ve sembollerin kullanımını yasaklayan "Sembol Yasası"nın yeni olmadığını ancak yeni uygulamaya konulmasının düşündürücü olduğunu belirtti. Avrupa Karma Parlamentosu üyesi olduğunu hatırlatan Aydın, “Gerek gençlik teşkilatları, gerek federasyon olarak Avrupa’da en güçlü siyasi yapıya sahibiz. Hatırlarsanız iki gün önce PKK’lı teröristler Avrupa Karma Parlamentosunun Strazburg’daki binasını bastılar. Cam, çerçeve kırıp yıktılar. Aslında burada Avrupa’nın Türkiye’ye karşı iki yüzlülüğünü, çifte standardını çok ciddi ve net bir şekilde görüyoruz. Aslında zarar veren PKK, zarar veren IŞİD, zarar veren DHKP-C’nin yurt dışı uzantıları ama bir türlü burada tarihten gelen husumetten dolayı malumunuz biliyorsunuz kuşatmalardan bu tarafta Avusturya’nın Türklere karşı bir fobisi var. Orada bizim teşkilatlarımızın varlığı, masum Türk vatandaşlarımızın, ekmeğinin peşinde olan vatandaşlarımızın varlığı onların emniyeti içinde bir teminattır. Bunlar sapla samanı karıştırdıkları için bir zamanlar kendilerinin saklayıp besledikleri PKK’lı teröristlerin artık bugün onların kontrolünden çıktığı için amaç güya onları engellemek adına bir yasak koyarken, hamle yaparken tarihi husumetten dolayı da gerçekten bulunduğu ülkenin her türlü değerlerine sahip çıkan, saygılı olan bir iradenin de yaptığı öze dönük işaretini bozkurt işaretini de bunların arasına katıyorlar. Bu kabul edilebilir değil” diye konuştu.