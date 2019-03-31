MHP Genel Başkan Yardımcısı Depboylu oyunu kullandı

Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ (Aydın), (DHA) - MİLLİYETÇİ Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Deniz Depboylu, oyunu memleketi Aydın'da kullandı.

Nazilli'de Zafer Mahallesi'ndeki Zafer Ortaokulu'nda kurulan 1371 nolu sandıkta eşi ve iki çocuğu ile birlikte oyunu kullanan MHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Depboylu, oy işleminden sonra basın mensuplarına açıklama yaptı. Depboylu, "Seçme ve seçilme hakkımı, yurttaşlık bilinci ve sorumluluğumla, sonuna kadar yerine getirme kararlılığımla, oyumu memleketim Nazilli'de kullandım" dedi. Depboylu, 31 Mart'ın çok önemli bir tarih olduğunu belirterek, "Yerel yönetimler ile birlikte genel anlamda da devlet iradesini göstererek Cumhurbaşkanlığı sistemi oturtulmuş kurum ve kuruluşlarda bu sistemin ağırlığını da hissettirerek, 2023 tarihi Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100'üncü yılına gideceğiz. Bunun için ülkemizde çok güzel şeyler olacak. Aziz milletimizin feragatı ile birlikte bu yapılan yerel seçimlerimizde çok güzel bir sonuç çıkacak. Oyumuzu kullandık. Allah milletimize de zeval vermesin. Vatanımıza, milletimize hayırlı ve uğurlu olsun. İnşallah bekamızı da koruyacağız. Güçlü bir ülke olarak da yolumuzda yürümeye devam edeceğiz. Bu seçimler hem ülke genelinde hem de Aydın ilimizde ve tüm ilçelerimizde hayırlı ve uğurlu olsun" dedi.

Açıklamasının ardından seçmenleri kırmayıp, birlikte hatıra fotoğrafı çektiren Depboylu, daha sonra eşi Fatih Depboylu, çocukları Kaan Depboylu ve Elif Depboylu ile aile pozu verdi.

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