MHP Genel Başkan Yardımcısı Kamil Aydın: “Şehreminimizi Binali Yıldırım’ın yönetmesini istiyoruz”

Sultanbeyli İspirliler Platformu ve Erzurumluların tarafından gerçekleştirilen iftar yemeğine MHP Genel Başkan Yardımcısı Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Kamil Aydın katılımı ile yapıldı. İftar yemeğinde bilgi veren Aydın, “Biz şehreminimizi Binali Yıldırım gibi gerçekten Anadolu’nun bağrından kopmuş gelmiş sizin bizim gibi Anadolu evladının ve açık bir ekibinin yönetmesini istiyoruz” dedi.

Sultanbeyli İspir Koç Köyü Derneği’nde gerçekleşen iftar programına MHP Genel Başkan Yardımcısı Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Kamil Aydın, MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş, İspir Belediye Başkanı Ahmet Coşkun, Belediye Meclis Üyeleri, Sultanbeyli İspirliler Platformu ve Erzurumlular katıldı.

“Şehreminimizi Binali Yıldırım yönetmesini istiyoruz”

İftar öncesi İstanbul seçiminin yenilenmesi ile ilgili bilgi veren MHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Kamil Aydın, “Türkiye’nin çok önemli bir ana merkezi olan İstanbul’da Cumhur İttifakı’nın ilke ve ülkelerine hakim kılacak bir yapının oluşması lazım. Her şey yerel yönetimlerden başlar. Yerel yönetimlerde arkasında hangi güçlerin olduğu bilinmeyen birilerine bu güzelim kenti teslim etmek büyük bir risktir. Erzurumlular bunun farkındadır. Bütün Türkiye bunun farkındadır. Biz de bunu mütemadiyen hatırlatarak, sürekli yenileyerek, sebep-sonuç ilişkilerini anlatıyoruz. Çünkü Türkiye üzerinde oyunlar oynanmaktadır. Ben uluslararası ilişkilerden sorumluyum. Ve inanın siyasi faaliyetlerimin yarısı yurt dışında geçiyor. İnanın bizim bizden başka dostumuz yok. Kimler seviniyor, kimler üzülüyor. İnanın bu basit bir testtir. Biz şehreminimizi Binali Yıldırım gibi gerçekten Anadolu’nun bağrından kopmuş gelmiş sizin bizim gibi Anadolu evladının ve açık bir ekibinin yönetmesini istiyoruz” dedi.