MHP Genel Başkan Yardımcısı Karakaya: Anket firmaları bizi kandırıyor

MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, partisinin Çerikli Belde Teşkilatı'nın aday tanıtım toplantısına ve MHP Kırıkkale İl Başkanlığı'nca organize edilen seçim irtibat bürosu açılışına katıldı. Karakaya’ya ziyaretinde MHP Merkez Disiplin Kurulu Başkanı ve MHP Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk ile MHP Kırıkkale İl Başkanı Erdal Baloğlu eşlik etti. Karakaya, burada yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Anket şirketlerine güvenmiyorum" şeklindeki ifadesine hak verdiğini belirtti.

'ANKET SONUÇLARININ DEĞERLENDİRMESİNE KATILMIYORUM'

Anket sonuçlarının kamuoyunu yanılttığı gerekçesiyle TBMM'ye kanun teklifi sunduğunu aktaran Karakaya, "Vermiş olduğumuz kanun teklifi, şu anda komisyonda. Hatırlanacağı üzere Sayın Cumhurbaşkanı da bu konuda rahatsızlıklarını dile getirdi. Şimdi bir anket yayınlanıyor bir adayı yüzde 60 gösteriyor. Ama başka bir anket yayınlanıyor, aynı adayı yüzde 30 gösteriyor, yani bu kadar farklılığın olması şunu gösteriyor, demek ki burada bir güvensizlik var. Anketlerle ilgili künyeyi soruyorsunuz, bu anketi kime yaptınız bugün en basit bir anketin bilimsel esas ve kurallara uyarak maliyeti 30-40 bin lira. Türkiye genelinde çok daha fazla sadece bir ilden bahsediyorum" dedi.