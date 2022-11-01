HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. MHP Genel Başkan Yardımcısı Ortaca Belediye Başkanı Uzundemir’ ziyaret etti

MHP Genel Başkan Yardımcısı Ortaca Belediye Başkanı Uzundemir’ ziyaret etti

01.11.2022 10:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milliyetçi Hareket Partisi Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Sadir Durmaz Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir’i makamında ziyaret etti.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Ortaca Belediye Başkanı Uzundemir’ ziyaret etti

Belediye girişinde Başkan Uzundemir tarafından karşılanan MHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz’a Belediye Başkanı Alim Uzundemir tarafından yapılan çalışmalar hakkında brifing verildi. Başkan Uzundemir, Ortaca halkının refah seviyesinin yükseltilmesi, sosyo-kültürel alanların arttırılması ve vatandaşların günlük yaşamlarını kolaylaştırıcı çalışmalar yürüttüklerini açıkladı.

Ortaca Belediyesinin çalışmalarını takip ettiklerini belirten MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, “Ortaca’nın gönlümde ayrı yeri var. Başkanımızın çalışmalarını yakından takip ediyoruz” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Son dakika | Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na 'Togg' tepkisi: "Sana kötü bir haber vereyim" diyerek açıkladı! "Şimdiden hazır ol"Son dakika | Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na 'Togg' tepkisi: "Sana kötü bir haber vereyim" diyerek açıkladı! "Şimdiden hazır ol"
Soçi'de, Rusya-Azerbaycan-Ermenistan arasında kritik zirve! Putin duyurdu: Ortak bildiri kabul edildiSoçi'de, Rusya-Azerbaycan-Ermenistan arasında kritik zirve! Putin duyurdu: Ortak bildiri kabul edildi
TRT'deki işine son verildiği iddia edilmişti! Demir'den açıklamaTRT'deki işine son verildiği iddia edilmişti! Demir'den açıklama
Anahtar Kelimeler:
MHP

En Çok Okunan Haberler

"Bakireyim dedim durmadı" Ünlü şarkıcı kendini bu sözlerle savundu: İlişkiden sonra...

"Bakireyim dedim durmadı" Ünlü şarkıcı kendini bu sözlerle savundu: İlişkiden sonra...

Kredi kullananlar dikkat! Merkez Bankası'ndan bankalara uyarı yapıldı…

Kredi kullananlar dikkat! Merkez Bankası'ndan bankalara uyarı yapıldı…

Ünlü sanatçıya büyük şok! 1 milyon dolarını aldılar

Ünlü sanatçıya büyük şok! 1 milyon dolarını aldılar

Şişli'de korku dolu anlar! Araçtaki kadını kaçırıp, sürücüyü öldürdüler

Şişli'de korku dolu anlar! Araçtaki kadını kaçırıp, sürücüyü öldürdüler

Eski Türkiye güzeline lüks sitede komşu kâbusu!

Eski Türkiye güzeline lüks sitede komşu kâbusu!

Emekli albayın esrarengiz ölümü! Yatak odasında bir not vardı...

Emekli albayın esrarengiz ölümü! Yatak odasında bir not vardı...

İlginizi Çekebilir

Tazesi tüketilmez çürüğünün tadına doyum olmaz!

Tazesi tüketilmez çürüğünün tadına doyum olmaz!

Antibiyotik içmek için koşmayın: Öksürüğü bıçak gibi keser!

Antibiyotik içmek için koşmayın: Öksürüğü bıçak gibi keser!

Azıcık yağ ile mükemmel lezzetin sırrı bu airfryerlarda! Sizin için karşılaştırdığımız modellere mutlaka bakmalısınız

Azıcık yağ ile mükemmel lezzetin sırrı bu airfryerlarda! Sizin için karşılaştırdığımız modellere mutlaka bakmalısınız

Cinsel ilişkiye girerken canınız acıyorsa...

Cinsel ilişkiye girerken canınız acıyorsa...

Biyokimyanızı bozabilir! Israrla 'tüketmeyin' diyorlar

Biyokimyanızı bozabilir! Israrla 'tüketmeyin' diyorlar

Sonbaharın enerjisini parfümünüze yansıtın! İşte herkesin bayıldığı o parfümler...

Sonbaharın enerjisini parfümünüze yansıtın! İşte herkesin bayıldığı o parfümler...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.