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MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz: "Cumhur İttifakı iradesinin yerel seçimlerde de aynı şekilde devam etmesi hususunda karşılıklı irade beyanında bulunduk. Görüşmelerin devamı konusunda mutabık kaldık."

POLİTİKA HABERLERİ  | 25.09.2018 20:34 | Son Güncelleme

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz: "Cumhur İttifakı iradesinin yerel seçimlerde de aynı şekilde devam etmesi hususunda karşılıklı irade beyanında bulunduk. Görüşmelerin devamı konusunda mutabık kaldık."


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Anahtar Kelimeler:
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