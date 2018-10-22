Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, "Sayın Genel Başkanımızın sözleri, Sayın Cumhurbaşkanı’nın bizatihi şahsına yönelik olmayıp söylediği iddia edilen sözlerine ve ifadelerinedir." değerlendirmesinde bulundu.

Yalçın, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın af konusundaki son beyanlarına MHP Lideri Devlet Bahçeli tarafından Twitter üzerinden karşılık verilmesi üzerine AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in, alelacele bir basın toplantısı düzenleyerek ortaya çıkan şüphe ve belirsizliği gidermeye çalıştığını belirtti.

Çelik'in açıklamalarının, yeni bir tartışma kapısı araladığına işaret eden Yalçın, şunları kaydetti:

"Sayın Devlet Bahçeli’nin Twitter'dan yaptığı son açıklama, sellemehüsselam yazılmamış, laf olsun diye kaleme alınmamıştır. Sayın Erdoğan tarafından yapılan açıklamaya cevap mahiyetindedir.

Twitter'da yer alan cümlelerinde de Sayın Erdoğan'ın şahsını hedef alan bir ifade kullanılmamış, doğrudan kendisinin sarf ettiği sözler, analiz edilmek suretiyle cevap verilmiştir.

Sayın Genel Başkanımızın sözleri, Sayın Cumhurbaşkanı’nın bizatihi şahsına yönelik olmayıp söylediği iddia edilen sözlerine ve ifadelerinedir. MHP'nin değerlendirmeleri, işte bu doğrultuda net bir siyasi tavrın ortaya çıkmasını temin etmek üzere kamuoyuna yansıtılmıştır."

