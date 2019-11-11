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MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın:

POLİTİKA HABERLERİ  | 11.11.2019 14:24 | Son Güncelleme

"Atatürk sevgisi, Bahçeli'nin içinden yetiştiği ülkücü camianın mümeyyiz vasıflarından biridir" - "MHP lideri Devlet Bahçeli'nin aziz Atatürk'e olan muhabbet ve hürmetini sorgulamak hiç kimsenin haddi değildir"

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, "Atatürk sevgisi, Bahçeli'nin içinden yetiştiği ülkücü camianın mümeyyiz vasıflarından biridir. MHP lideri Devlet Bahçeli’nin aziz Atatürk'e olan muhabbet ve hürmetini sorgulamak hiç kimsenin haddi değildir." ifadelerini kullanıdı.

Yalçın, yazılı açıklamasında, kuruluşundan bu yana Türkiye'nin bekası, toplumsal barışın devamı, birlik ve bütünlüğün kalıcı olması yolunda hayati bir işlev üstlenen MHP'nin, hala büyük bir titizlik, vakar ve ciddiyetle bu tarihi misyonu sürdürdüğünü belirtti.

Siyaset coğrafyasında MHP'nin, milli varlığa yönelik çok yönlü saldırıları göğsünde eriten aşılmaz ve yalçın bir dağ, fethedilemez bir kale konumunda olduğunu vurgulayan Yalçın, şunları kaydetti:

"Bu sebepledir ki Türkiye’yi parçalamayı hedefleyen küresel aktörler ve yerli işbirlikçileri; MHP etkisizleştirilmedikçe, değersizleştirilmedikçe hainane emellerine nail olamayacaklarını, bu kale yıkılmadıkça hedeflerine ulaşamayacaklarını bilmektedir. Partimizin Türk siyasi hayatında oynadığı başat, yapıcı ve kaynaştırıcı rolden rahatsız olan rakip ve muarızlarımızla siyasi emellerini birleştiren 20'nci yüzyıldan kalma müstevli artıkları, MHP kalesini düşürmek için piyon ve taşeronları vasıtasıyla saldırı üzerine saldırı düzenlemektedir."

- "Bahçeli'ye yönelik saldırılar"

Uzunca bir müddetten beri MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye yönelik hız kesmeden sürdürülen saldırıların temel maksadının, bu kaleyi düşürmek olduğuna işaret eden Yalçın, MHP düşmanlarının, Bahçeli'nin Türk siyaseti üzerindeki hem yapıcı hem de faydalı etkisiyle yüksek prestijini kırmak için günümüzün en yaygın fitnesi olarak tanımladığı sosyal medya üzerinden "en rezil itibar suikastları"nı düzenlediğini vurguladı.

Sosyal medyada, Bahçeli aleyhindeki iftira kampanyalarına her hafta bir yenisinin eklendiğini bildiren Yalçın, "alçakça" kampanyalardan birinin de Cumhuriyetin kurucusu aziz Atatürk üzerinden sürdürüldüğünün altını çizdi.

Sosyal medya fitnesini kullanılarak siyasi liderler aleyhinde algı oluşturma alçaklığının FETÖ'nün bilindik yöntemi olduğunu vurgulayan Yalçın, şu değerlendirmelerde bulundu.

"Burada, dillerindeki ve yüreklerindeki zehri trol perdesinin ardına gizlenerek akıtan birtakım ahlak yoksunu, zayıf karakterli ve kaypak kişiler kullanılmaktadır. Genel Başkanımıza yönelik haksız itham ve isnatların aslını astarını araştırıp öğrenme ihtiyacı duymayan bazı ucuz fırsatçılarla aklı evveller de iftiracı güruhun kuyruğuna takılmaktadır. Peşinen ifade edelim: Atatürk, kuvvet ve müessiriyeti MHP Genel Başkanlığı makamında temerküz eden Türk milliyetçiliği davasının ilham kaynağı ve itici gücüdür.

Atatürk sevgisi, Bahçeli'nin içinden yetiştiği ülkücü camianın mümeyyiz vasıflarından biridir. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin aziz Atatürk'e olan muhabbet ve hürmetini sorgulamak hiç kimsenin haddi değildir. Genel Başkanımızın Atatürk sevgisinden şüphe duyulması da sevgisinin tartılmaya kalkışılması da edepsizlik ve şeref yoksunluğudur. Devlet Bahçeli ve liderlik ettiği Milliyetçi-Ülkücü Hareket için Atatürk; sadece Cumhuriyetin kurucusu değil, aynı zamanda devletin bekasını ve milletini bütünlüğünü temsil eden çelikten iradenin sembolü, Türklüğün varlık azminin ilham ve kudret kaynağıdır. Ayrıca Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e hürmet ve saygı, kahraman ordumuzun saflarında onun üstün fikirleriyle yetişmiş seçkin bir asker olan Başbuğ Alparslan Türkeş’in Ülkücü Harekete bıraktığı miras ve vasiyettir. Bu böyle bilinmelidir."

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MHP'li Yalçın'dan Bahçeli'nin Atatürk sevgisi hakkında açıklama

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