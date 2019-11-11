MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, "Atatürk sevgisi, Bahçeli'nin içinden yetiştiği ülkücü camianın mümeyyiz vasıflarından biridir. MHP lideri Devlet Bahçeli’nin aziz Atatürk'e olan muhabbet ve hürmetini sorgulamak hiç kimsenin haddi değildir." ifadelerini kullanıdı.

Yalçın, yazılı açıklamasında, kuruluşundan bu yana Türkiye'nin bekası, toplumsal barışın devamı, birlik ve bütünlüğün kalıcı olması yolunda hayati bir işlev üstlenen MHP'nin, hala büyük bir titizlik, vakar ve ciddiyetle bu tarihi misyonu sürdürdüğünü belirtti.

Siyaset coğrafyasında MHP'nin, milli varlığa yönelik çok yönlü saldırıları göğsünde eriten aşılmaz ve yalçın bir dağ, fethedilemez bir kale konumunda olduğunu vurgulayan Yalçın, şunları kaydetti:

"Bu sebepledir ki Türkiye’yi parçalamayı hedefleyen küresel aktörler ve yerli işbirlikçileri; MHP etkisizleştirilmedikçe, değersizleştirilmedikçe hainane emellerine nail olamayacaklarını, bu kale yıkılmadıkça hedeflerine ulaşamayacaklarını bilmektedir. Partimizin Türk siyasi hayatında oynadığı başat, yapıcı ve kaynaştırıcı rolden rahatsız olan rakip ve muarızlarımızla siyasi emellerini birleştiren 20'nci yüzyıldan kalma müstevli artıkları, MHP kalesini düşürmek için piyon ve taşeronları vasıtasıyla saldırı üzerine saldırı düzenlemektedir."