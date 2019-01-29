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MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, "Kurucu değerlerden hızla uzaklaşmış olan CHP, yancıları HDP ve İP’le birlikte kendi siyasi çıkarlarını bugünün müstevlilerine taşeron olan örgütlerin kirli emelleriyle birleştirmiştir" dedi.

POLİTİKA HABERLERİ  | 29.01.2019 12:56 | Son Güncelleme

IHAAW125332-SIY/25-01-2019 - MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, "Kurucu değerlerden hızla uzaklaşmış olan CHP, yancıları HDP ve İP’le birlikte kendi siyasi çıkarlarını bugünün müstevlilerine taşeron olan örgütlerin kirli emelleriyle birleştirmiştir" dedi. 25.01.2019 12:53:32 TSI NNNN

IHAAW125332-SIY/25-01-2019

- MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, "Kurucu değerlerden hızla uzaklaşmış olan CHP, yancıları HDP ve İP’le birlikte kendi siyasi çıkarlarını bugünün müstevlilerine taşeron olan örgütlerin kirli emelleriyle birleştirmiştir" dedi.

25.01.2019 12:53:32 TSI
NNNN

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