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MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, "Manisa İl Başkanı Erkan Öztürk görevden alınmış, Manisa İl Teşkilatı geçici olarak kapatılmıştır. Yeni Manisa İl Teşkilatı önümüzdeki hafta kurulacaktır" dedi.

POLİTİKA HABERLERİ  | 29.01.2019 11:11 | Son Güncelleme

IHAAW145827-SIY/25-01-2019 - MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, "Manisa İl Başkanı Erkan Öztürk görevden alınmış, Manisa İl Teşkilatı geçici olarak kapatılmıştır. 25.01.2019 14:58:27 TSI NNNN

IHAAW145827-SIY/25-01-2019

- MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, "Manisa İl Başkanı Erkan Öztürk görevden alınmış, Manisa İl Teşkilatı geçici olarak kapatılmıştır. Yeni Manisa İl Teşkilatı önümüzdeki hafta kurulacaktır" dedi.

25.01.2019 14:58:27 TSI
NNNN

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