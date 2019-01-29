IHAAW145827-SIY/25-01-2019
- MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, "Manisa İl Başkanı Erkan Öztürk görevden alınmış, Manisa İl Teşkilatı geçici olarak kapatılmıştır. Yeni Manisa İl Teşkilatı önümüzdeki hafta kurulacaktır" dedi.
25.01.2019 14:58:27 TSI
NNNN
Canlı yayında flaş Sarıgül iddiası! 'Tarih belli oldu' deyip...
'5 bin asker Kolombiya'ya' notu olay yarattı!
Böylesi ilk kez oldu! 'Unutulmaz bir düğün istedim' deyip...
Maduro'dan zehir zemberek sözler!
MEB açıkladı! Gelecek yıl kapatılıyor
İYİ Parti milletvekili istifa etti!
MHP'den çizgi film ve oyunlarla ilgili flaş önerge!
Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu
Instagram kapatılacak mı? Dünyayı sarsan ölüm!
Okuyucu Yorumları 0 yorum