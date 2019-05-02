HABER

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın’dan Meral Akşener’e yanıt

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.05.2019 23:51 | Son Güncelleme

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Meral Akşener’in MHP’ye yönelik eleştirilerine cevap verdi.MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Semih Yalçın, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in Milliyetçi Hareket Partisi’ne yönelik eleştirileri hakkında açıklama yaptı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Meral Akşener’in MHP’ye yönelik eleştirilerine cevap verdi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Semih Yalçın, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in Milliyetçi Hareket Partisi’ne yönelik eleştirileri hakkında açıklama yaptı. Yalçın açıklamasında, “Saçma sapan değerlendirmeleri ve itici ses tonuyla maruf İP Müdiresi Meral Akşener, sık sık TBMM’de evlere şenlik konuşmalar yapmaktadır. Son konuşmasında MHP’yi, ‘ülkeyi eyaletlere bölmenin altyapısını oluşturmakla’ suçlayarak akla ziyan sözler sarf eden İP Müdiresi, İçişleri Bakanlığı yapmış olsa da il idaresinin nasıl işlediği konusunda bilgi ve fikir sahibi olamadığını göstermiştir. Fikir namusu, milli bekaya dönük yüksek sorumluluk duygusu, ülkenin birlik ve bütünlüğü konusundaki titizliği, vatan sevdası asla sorgulanamayacak olan MHP’nin böylesine sapı silik bir üslupla itham edilmesi; zavallılığın, çaresizliğin işaretidir.” dedi.

Yalçın, MHP’nin Türkiye’nin bölünmez bütünlüğü noktasındaki kararlı ve sağlam duruşunun kefilinin aziz Türk milleti olduğunu belirterek, “İl ve ilçelerde belediye başkanlarının kullandığı yasal yetkiler ne zamandan beri eyalet sistemiyle irtibatlandırılmaktadır? Anayasamıza ve yasalara göre belediye başkanları halk tarafından seçilmekle birlikte denetim, merkezi idarenin yetkisindedir. İl belediye başkanlarına veya il belediye meclislerine ilçe belediye başkanlarını seçme yetkisinin verilmesi, onların merkezi yönetime karşı sorumluluğunu ortadan kaldırmayacağı ve bağını koparmayacağı gibi, devletin denetim görevini daha güçlü yerine getirmesine imkan verecektir. Olmayan bir şeyi varmış gibi göstermek, Müdire Hanım’ın zaten kamuoyunda pek zayıf olan itibarını büsbütün zedelemektedir. MHP saflarındayken bozgunculuk yapma, yalan ve iftira üretme, tefrika ve fitne çıkarma konularındaki mahareti tescillenen bir güruhun başını çeken birinin, MHP Lideri Sayın Devlet Bahçeli’yi böylesi rezil ithamlarla karalamaya çalışması, esasen çok da şaşırtıcı olmamıştır.” ifadelerini kullandı.

PARTNERÜnlüler ve çocuklarının benzerliklerine inanamayacaksınızÜnlüler ve çocuklarının benzerliklerine inanamayacaksınız
Kahreden haber geldi! Ölü ve yaralılar varKahreden haber geldi! Ölü ve yaralılar var
Vanlılar yağmura hazırlıksız yakalandıVanlılar yağmura hazırlıksız yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Konya’da zincirleme trafik kazası: 2 ölü, 2 yaralı

Kahreden haber geldi! Ölü ve yaralılar var

Gri listede aranan terörist Ramazan Faik öldürüldü!

Gri listede aranan terörist Ramazan Faik öldürüldü!

AYM'den tutuklu gazeteciler için karar

AYM'den tutuklu gazeteciler için karar

Tuzla'da çocuğu öldüresiye dövmüştü! O şahıs tutuklandı

Küçük çocuğu öldüresiye dövmüştü! O şahıs tutuklandı

Son dakika: KPSS davasında 64 sanığa hapis cezası!

KPSS davasında 64 sanığa hapis cezası!

İstanbul Küçükçekmece'deki çocuğa cinsel istismarı öven kadın gözaltına alındı

Çocuğa cinsel istismara iğrenç sözler! Harekete geçildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.