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MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'ın oğlu hayatını kaybetti-1

YAŞAM HABERLERİ  | 17.10.2019 06:19 | Son Güncelleme

MİLLİYETÇİ Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'ın oğlu, Ankara Kalesi'nde kayalıklardan düşerek hayatını kaybetti.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'ın oğlu hayatını kaybetti-1

Caner ÜNVER / ANKARA,(DHA) MİLLİYETÇİ Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'ın oğlu, Ankara Kalesi'nde kayalıklardan düşerek hayatını kaybetti. Olay saat 02.00 sıralarında Altındağ İlçesi'ndeki Ankara Kalesi'nde meydana geldi. İki kişi henüz bilinmeyen bir nedenle dengesini kaybederek yaklaşık 70 metre yükseklikteki kayalıklardan aşağı düştü. Olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Semih Yalçın'ın oğlu olduğu öğrenilen kişi olay yerinde hayatını kaybederken, yaralı kişi Hacettepe Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz ve MHP'li milletvekilleri de olay yerine geldi.

(FOTOĞRAFLI)

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'ın oğlu hayatını kaybetti-1MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'ın oğlu hayatını kaybetti-1MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'ın oğlu hayatını kaybetti-1

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