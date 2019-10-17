MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'ın oğlu hayatını kaybetti -2

Haber-Kamera: Caner ÜNVER-Fatih POYRAZ / ANKARA,(DHA)

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'ın oğlu İlteber Yalçın, Ankara Kalesi'nde kayalıklardan düşerek hayatını kaybetti. Olay saat 02.00 sıralarında Altındağ İlçesi'ndeki Ankara Kalesi'nde meydana geldi. İlteber Yalçın ve yanındaki bir kişi henüz bilinmeyen bir nedenle dengesini kaybederek yaklaşık 70 metre yükseklikteki kayalıklardan aşağı düştü. Olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yalçın olay yerinde hayatını kaybederken, yaralı kişi Hacettepe Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz ve MHP'li milletvekilleri de olay yerine geldi. Ekiplerin incelemesinin ardından İlteber Yalçın'ın cenazesi morga kaldırıldı.

PARTİDEN AÇIKLAMA

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter de olaya ilşikin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Genel Başkan Yardımcımız Sayın Edip Semih Yalçın’ın değerli evladı İlteber Yalçın elim bir kaza sonucu hayatını kaybetmiştir. Acımız büyüktür. Merhum kardeşimize Allah’tan rahmet diliyoruz. Başımız sağolsun. Cenaze ikindi namazından sonra Karşıyaka Mezarlığı’nda defnedilecektir"

Görüntü dökümü:

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-Olay yerinden görüntü

-Polis ekiplerinin incelemesi

-Semih Yalçın'ın gelişi

-ilteber yalçın'ın fotoğrafı(ek)

-Genel ve detaylar

