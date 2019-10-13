MHP Genel Başkan Yardımcısı Ulvi: “Kılıçdaroğlu’nun konuşmalarını inceleyen komisyonumuz çalışıyor"

MHP Genel Başkan Yardımcısı İstanbul Milletvekili İzzet Ulvi Yönter, “Sayın Devlet Bahçeli de bu durumları gördüğünden dolayı, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun söz ve değerlendirmeleriyle ilgili analiz ve inceleme süreci başlattı. Bu kapsamda da bir komisyon kuruldu. Bu komisyonu tahkikat komisyonu olarak nitelendirmek, utanmazlıktır, yalandır. Parti içi bir çalışmadır. Komisyonumuz çalışıyor. Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli’ye değerlendirmelerimizi arz edeceğiz" dedi.

MHP Eskişehir İl Binasını ziyaret eden Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, partililer ile bir araya geldi. Burada basın mensuplarının sorularını yanıtlayan İzzet Ulvi Yönter, PKK/YPG’nin sivilleri katlettiğini hatırlattı. PKK/YPG tarafından yapılan havan saldırısında hayatını kaybeden 9 aylık Muhammed Omar’ı hatırlatan Yönter, konuşmasının devamında şunları söyledi:

“Atatürk’ün kurduğu CHP bugün savrulmuş, ele geçirilmiştir”

“PKK, YPG bebek katilidir. İnsanlık düşmanıdır. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ‘YPG bize mi saldıracak?’ ifadesi, tarih ve millet nezdinde itibarı olmayan bir değerlendirmeydi. Maalesef sayın Kılıçdaroğlu’nda bir PKK, YPG sevdası almış başını gidiyor. CHP, ‘Teskereye içimiz yana yana destek verdik’ diyor. Bu nasıl bir şey? Sizin içiniz tezkereye yanarak destek veriyor, bizim içimiz de vatan için yanıyor. Aramızdaki fark bu. YPG’nin vatanını savunan örgüt olduğunu iddia ediyorsunuz. Bu mu aziz Atatürk’ün kurduğu CHP? Bugünkü CHP savrulmuş bir CHP’dir. Tarihsel rotasından çıkmıştır. Zaaf içinde bir CHP var. Maalesef bugünkü CHP ele geçirilmiştir.”