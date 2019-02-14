HABER

MHP Genel Başkan Yardımcısı Vahapoğlu: “Cumhur ittifakının en yüksek oyu alması için ne gerekiyorsa yapacağız”

POLİTİKA HABERLERİ  | 14.02.2019 17:24 | Son Güncelleme

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Mustafa Hidayet Vahapoğlu, 31 Mart seçimleri öncesi Belediye Başkanı Alper Taban’ı ziyaret ederek başarılar diledi.Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Mustafa Hidayet Vahapoğlu, beraberindeki MHP İnegöl İlçe Teşkilatı ile birlikte Belediye Başkanı Alper Taban’ı ziyaret etti.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Vahapoğlu: “Cumhur ittifakının en yüksek oyu alması için ne gerekiyorsa yapacağız”

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Mustafa Hidayet Vahapoğlu, 31 Mart seçimleri öncesi Belediye Başkanı Alper Taban’ı ziyaret ederek başarılar diledi.
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Mustafa Hidayet Vahapoğlu, beraberindeki MHP İnegöl İlçe Teşkilatı ile birlikte Belediye Başkanı Alper Taban’ı ziyaret etti. Bugün 16.00’da Başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette bir açıklama yapan MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Mustafa Hidayet Vahapoğlu, “Cumhur İttifakının adayı olarak Sayın Başkana hem seçim çalışmalarının başlangıcında başarılar dilemek hem de desteklerimizi sunmak için geldik. İnegöl’de ve Bursa’da Allah’ın izniyle en yüksek oyu Cumhur İttifakının alması için ne gerekiyorsa yapacağız. Bu gayret ve bu anlayış içerisinde iki parti omuz omuza mücadelemizi yürüteceğiz. Allah’ın izniyle 1 Nisan günü Cumhur ittifakı hem Bursa’da hem Türkiye’de galip çıkacaktır” dedi.
Belediye Başkanı Alper Taban ise “Bugün yapılan bu ziyaretten dolayı çok mutlu olduğumu, onur duyduğumu, şeref duyduğumu ifade etmek istiyorum. Tabi ki siyasi büyüklerimiz bir karar verdiler ve geçmişte de yine Cumhur İttifakı altında oluşan ittifak şehrimizde de gerçekleşmiş oldu. Bundan dolayı da teşkilatlar olarak bizlere düşen daha fazla çalışmak ve beraberinde en iyi sonucu elde edebilmek, tabi sonrasında da en güzel ve doğru şekilde vatandaşımıza hizmet etmek olacak. Ben bu ziyaret için tekrar teşekkür ediyorum. Yapılan ittifakın da hem şehrimize hem ülkemize hem de milletimize hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Vahapoğlu: “Cumhur ittifakının en yüksek oyu alması için ne gerekiyorsa yapacağız”

43 can aldı, 38 ayrı cezaevinde 48 yıl hapis yattı43 can aldı, 38 ayrı cezaevinde 48 yıl hapis yattı
Mustafakemalpaşa Tatkavaklı Kavşağı Mart ayında açılıyorMustafakemalpaşa Tatkavaklı Kavşağı Mart ayında açılıyor
MHP Uşak İl Başkanlığına Ayhan Kınden getirildiMHP Uşak İl Başkanlığına Ayhan Kınden getirildi

En Çok Okunan Haberler

Dışişleri'nden Avusturya'ya sert tepki

Dışişleri'nden Avusturya'ya sert tepki

Soçi'de tarihi zirve! Erdoğan'dan önemli açıklamalar: Müjdeler vereceğimize inanıyorum

Soçi'de tarihi zirve! Erdoğan'dan önemli açıklamalar: Müjdeler vereceğimize inanıyorum

Bütün anketlerde öndeyiz, kiminde 6, kiminde 10 puan...

Bütün anketlerde öndeyiz, kiminde 6, kiminde 10 puan...

Olmaz olsun böyle anne-baba!

Olmaz olsun böyle anne-baba!

Ali Koç'tan TFF, G.Saray ve Fatih Terim'e şok sözler!

Ali Koç'tan TFF, G.Saray ve Fatih Terim'e şok sözler!

Demirören'den tarihi karar! Bir dönem sona eriyor

Demirören'den tarihi karar! Bir dönem sona eriyor

İlginizi Çekebilir

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sinirlendiren istek: Provoke etmeyin

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sinirlendiren istek: Provoke etmeyin

Artık o an geldiyse bu sevgililer günü tam zamanı!

Artık o an geldiyse bu sevgililer günü tam zamanı!

Andımız'la ilgili yeni gelişme! Kabul edilmedi

Andımız'la ilgili yeni gelişme! Kabul edilmedi

Erdoğan gizli tutulan ses kaydını açıkladı: İnsanın yüreği ağzına geliyor

Erdoğan gizli tutulan ses kaydını açıkladı: İnsanın yüreği ağzına geliyor

Diğer Haberler
Soçi'de tarihi zirve! Erdoğan'dan önemli açıklamalar: Müjdeler vereceğimize inanıyorum

Soçi'de tarihi zirve! Erdoğan'dan önemli açıklamalar: Müjdeler vereceğimize inanıyorum

Polisin kolunu ısıran HDP'li vekil Saliha Aydeniz hakkında soruşturma!

Polisin kolunu ısıran vekil hakkında flaş karar!

Devlet Bahçeli'den HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'ye sert yanıt

Bahçeli'den HDP'li isme sert tepki!

Erdoğan: Venezuela altını Çorum'da işlenecek

Erdoğan'dan flaş 'altın ticareti' açıklaması!

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Fiyatlar yarıya indi, daha da inecek

Erdoğan duyurdu: Fiyatlar yarıya indi, daha da inecek

İYİ Parti Karacabey İlçe Başkanı Erkan Önen ve Yönetim Kurulu Üyeleri istifa etti

İYİ Parti'de deprem! Topluca istifa ettiler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.