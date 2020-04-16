MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın'dan infaz düzenlemesi açıklaması

Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” kapsamında, öncelikle koşullu salıverme ve denetimli serbestlik hükümlerinin yeniden düzenlendiğini aktaran Yalçın, "İnfaz indirimine dair düzenlemeler, siyaset ve hukuk tarihimizde bir ilk değildir. Bundan öncekiler de, sonuncusu da Anayasa’da yer alan temel hak ve hürriyetler süzgecinden geçirilerek düzenlenmiş ve yürürlüğe girmiştir. Buna rağmen CHP-İP-HDP üçlüsü, daha başından yeni infaz düzenlemeleri aleyhinde yalan ve iftira üreterek karalama, saptırma ve menfi algı oluşturma çabasına girmiştir" ifadelerini kullandı.

CHP'NİN AYM KARARINA TEPKİ!



"Türkiye Büyük Millet Meclisindeki (TBMM) görüşmeler sırasında infaz düzenlemelerine şiddetli muhalefet gösteren CHP kumandasındaki şer ittifakı, teklifin Genel Kuruldan geçmesini engellemeye çalışmıştır" ifadelerini kaydeden Yalçın, şunları aktardı:

"İnfaz düzenlemeleri AK Parti ve MHP’nin oylarıyla Mecliste kabul edilince, CHP bu kez Anayasa’daki eşitlik ilkesine aykırı olduğunu öne sürerek konuyu Anayasa Mahkemesine götüreceğini duyurmuş; hempaları İP ile HDP de onu destekleyip alkışlamıştır. Lakin CHP’nin bu gayretleri beyhudedir. Suç işleyene ceza verilmesi nasıl hukukun gereği ve meşru ise infaz düzenlenmesi de o kadar hukukidir. Farklı suçların yargı erki tarafından cezalandırılmasında eşitlik ilkesinin esas alınması mümkün olmadığı gibi, farklı suçlarla ilgili infaz indirimlerinde de eşitlik ilkesi aranamaz. Ancak aynı suçtan mahkum edilmiş hükümlülerle ilgili infaz indirimlerinde farklı uygulamalar söz konusu olduğunda Anayasa önünde eşitlik ilkesinin ihlalinden söz edilebilir. Anayasa’nın eşitlik ilkesi gerekçe gösterilerek her hükümlünün infaz indiriminden yararlanmasını istemek; aslında eli kanlı teröristlere, tecavüzcülere, birlik ve bütünlüğümüze kastederek 251 vatandaşımızı şehit eden FETÖ’cülere de benzer hakların tanınmasını istemektir. Önüne gelen hükümlünün infaz indiriminden yararlanmasını beklemek, devletin hayati sırlarını ifşa eden iş birlikçi ve satılmış hainlerin taltif edilircesine salıverilmesini ummaktır."