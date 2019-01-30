MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın, Manisa’da

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, geçtiğimiz hafta il başkanının görevden alınarak, teşkilatın da geçici olarak kapatıldığı Manisa’ya geldi.

MHP İl Başkanlığını ziyaret eden MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, burada Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, ilçe belediye ve teşkilat başkanlarıyla istişarelerde bulundu. Yalçın’ın Manisa İl Başkanlığı ziyaretinde, Gaziantep MHP Milletvekili Sermet Atay, MHP’li ilçe belediye başkanları, MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi Grup Başkan Vekili Mehmet Güzgülü, teşkilat başkanları ve Ülkü Ocakları İl Başkanı Mehmet Balaban da yer aldı.

Ziyarette Milliyetçi MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın gündeme ilişkin olarak teşkilat üyeleriyle istişarelerde bulundu.



