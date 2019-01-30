HABER

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın, Manisa’da

POLİTİKA HABERLERİ  | 30.01.2019 17:27 | Son Güncelleme

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, geçtiğimiz hafta il başkanının görevden alınarak, teşkilatın da geçici olarak kapatıldığı Manisa’ya geldi.MHP İl Başkanlığını ziyaret eden MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, burada Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, ilçe belediye ve teşkilat başkanlarıyla istişarelerde bulundu.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın, Manisa’da

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, geçtiğimiz hafta il başkanının görevden alınarak, teşkilatın da geçici olarak kapatıldığı Manisa’ya geldi.
MHP İl Başkanlığını ziyaret eden MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, burada Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, ilçe belediye ve teşkilat başkanlarıyla istişarelerde bulundu. Yalçın’ın Manisa İl Başkanlığı ziyaretinde, Gaziantep MHP Milletvekili Sermet Atay, MHP’li ilçe belediye başkanları, MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi Grup Başkan Vekili Mehmet Güzgülü, teşkilat başkanları ve Ülkü Ocakları İl Başkanı Mehmet Balaban da yer aldı.
Ziyarette Milliyetçi MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın gündeme ilişkin olarak teşkilat üyeleriyle istişarelerde bulundu.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın, Manisa’da

PARTNERFransa'da 'sarı yelekli kadınlardan' gösteriFransa'da 'sarı yelekli kadınlardan' gösteri
Akşener: İYİ Parti'nin çekilmek istendiği çukura girmeyeceğizAkşener: İYİ Parti'nin çekilmek istendiği çukura girmeyeceğiz
Başkan Bozkurt, Taşlıca Mahallesi sakinleri ile bir araya geldiBaşkan Bozkurt, Taşlıca Mahallesi sakinleri ile bir araya geldi

En Çok Okunan Haberler

Dünya yıldızı Süper Lig'de!

Dünya yıldızı Süper Lig'de!

Mahkemeden Metin Akpınar kararı!

Mahkemeden Metin Akpınar kararı!

Araları bozuldu, evliliği kurtaramadılar

Araları bozuldu, evliliği kurtaramadılar

Murat Hazinedar'dan partisine zehir zemberek sözler!

Murat Hazinedar'dan partisine zehir zemberek sözler!

Mustafa Sarıgül, DSP'den Şişli Belediye Başkanı adayı

Mustafa Sarıgül, DSP'den Şişli Belediye Başkanı adayı

Türkiye'nin en büyüğü! Eskort eşliğinde getirildi

Türkiye'nin en büyüğü! Eskort eşliğinde getirildi

İlginizi Çekebilir

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Erdoğan'dan dolar açıklaması!

Erdoğan'dan dolar açıklaması!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Ankara'yı karıştıran Ankapark iddiası!

Ankara'yı karıştıran Ankapark iddiası!

AK Parti'nin adayı bir ilçeyi karıştırdı! Yüzlerce kişi toplandı

AK Parti'nin adayı bir ilçeyi karıştırdı! Yüzlerce kişi toplandı

Diğer Haberler
CHP Orhangazi ilçe yönetimi istifa etti

CHP'de istifa depremi! Tüm yönetim bıraktı

MHP Meclis Başkanlığı seçiminde kimi destekleyecek? Devlet Bahçeli duyurdu

MHP Meclis Başkanlığı seçiminde kimi destekleyecek?

CHP'den Tunç Soyer eleştirilerine sert yanıt: Kimsenin haddi değil

CHP'den Bahçeli'ye sert yanıt

İYİ Parti kurucularındandı! Cezmi Polat istifa etti

İYİ Parti kurucularındandı! İstifa etti

Bahçeli: Bir cümle söyleyeceğim, başlık atacaksınız

Bahçeli: Bir cümle söyleyeceğim, başlık atacaksınız

İYİ Parti Manisa Milletvekili Tamer Akkal istifa etti

İYİ Parti milletvekili istifa etti!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.