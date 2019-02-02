MHP Genel Başkan Yardımcısı Edip Semih Yalçın, "Alparslan Türkeş ve merhum dava arkadaşları milli mücadele kuşağının halefleridir hemen o kuşaktan sonra gelirler. MHP’nin fikir dünyasının geriye dönüp bakıldığında, bu fikri milli mücadele kuşağında görebilirsiniz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün dava dediği fikir ile MHP’nin dava dediği fikir arasında bir fark yoktur" dedi.

MHP’nin kuruluşunun 50. yıl dönümünde Türk Akademisi Siyasal Sosyal Stratejik Araştırmalar Vakfı tarafından panel düzenlendi. Ankara’da bir otelde düzenlenen panele MHP Genel Başkanı Yardımcısı Edip Semih Yalçın katıldı. Yalçın, panelin başkanlığını da yaptı.

Panele konuşmacı olarak katılan TASAV Başkanı İsmail Faruk Aksu, Erzurum Atatürk Üniversitesi Prof. Dr. Muhammed Hanifi Macit, TOBB ETÜ Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hilimi Demir, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Turgay Uzun, Giresun Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç.Dr. Yalçın Sarıkaya MHP’nin yakın tarihteki yerini anlattı.

Genel Başkan Yardımcısı Yalçın, panelde 50 yıllık bir tarihe sahip MHP’nin bugüne geliş sürecinin anlatılacağını ifade ederek, "Panele katılan hocalarımız milli ve akademik anlamda kendi tespitlerini bizimle paylaşacaklar. 50 yıl Türk siyasi hayatında küçük, az, dar bir dönem değil. Neredeyse Cumhuriyetin yarı yılından Türk siyasetine müessir olmuş bir parti. Hemen her dönemde millet ve halk adına doğru işler yapmayı ve önce ülkem düsturunu kendisine şiar edinmiş bir davayı anlamak, anlatmak ve tarihe not düşmek lazım. Bizden sonraki nesiller nice 50 yılları ve 100 yılları kutlarlarken bizi yad edecekler" diye konuştu.

"MHP’nin fikir noktası milli mücadeledir"

Yalçın, "Liderimiz Devlet Bahçeli yaptığı bir konuşmasında, ‘Partimiz 50 yaşında, siyasetimiz 71 yaşında ancak davamız fikrimiz Türklükle eş zamanlı olarak ortay çıkmıştır’ dedi, çok doğru bir tespit. 71’e burada atıf yapılmasının sebebi 1948 yılında Millet Partisi’nin kuruluşudur. Biliyorsunuz o tarihte, merhum Mareşal Fevizi Çakmak partinin başına getirilmek istenmiş ancak o bunu kabul etmemiş fahri başkanlıkta kaldı. Neden 48 bu denli önemli? MHP’nin öncülüğü olan siyasi hareketlerdir bunlar. Alparslan Türkeş ve merhum dava arkadaşları milli mücadele kuşağının halefleridir hemen o kuşaktan sonra gelirler. Mareşal Fevzi Çakmak ise Atatürk’ün hemen sağında yer almış İstanbul’dan Ankara’ya dönüşüyle birlikte Atatürk’ü hiçbir dönemde yalnız bırakmamış önemli bir isimdir. Sadece şahıslar üzerinden değil, fikir üzerinden gidildiğinde MHP’nin fikir dünyasının geriye dönüp bakıldığında, bu fikri milli mücadele kuşağında görebilirsiniz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün dava dediği fikir ile MHP’nin dava dediği fikir arasında bir fark yoktur" sözlerine yer verdi.