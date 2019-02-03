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MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın’dan Zeyrek’e sert yanıt

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.02.2019 23:29 | Son Güncelleme

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, “Zeyrek, dünün CHP aleyhtarı, bugünün CHP yardakçısı, gizli Türklük düşmanı, karakteri oturmamış bir şahsiyettir” dedi.MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Semih Yalçın, sosyal medya hesabı Twitter’dan yaptığı paylaşımda, “CHP’nin medya dünyasındaki uzantılarının üretebildiği bütün politika, bütün strateji, Devlet Bahçeli ve MHP aleyhtarlığıdır.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, “Zeyrek, dünün CHP aleyhtarı, bugünün CHP yardakçısı, gizli Türklük düşmanı, karakteri oturmamış bir şahsiyettir” dedi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Semih Yalçın, sosyal medya hesabı Twitter’dan yaptığı paylaşımda, “CHP’nin medya dünyasındaki uzantılarının üretebildiği bütün politika, bütün strateji, Devlet Bahçeli ve MHP aleyhtarlığıdır. MHP ve Devlet Bahçeli aleyhtarlığını hizmetkârlıklarının merkezine alarak çaresizliklerini, kısırlıklarını ortaya dökmektedirler” dedi. Yalçın, “Milliyetçi-Ülkücü hareketin saygıdeğer lideri Devlet Bahçeli’nin görüş ve düşüncelerine katılmıyorum, diyebilirsiniz. Fikir, düşünce ve politikalarımızı beğenmeyebilir ve ahlaki ve insani ölçüler içinde tenkitte edebilirsiniz. Amma asla Sayın Devlet Bahçeli’ye dil uzatamazsınız, onun milliyetçiliğini asla tartışamazsınız. Bunu yapanlar hangi sosyal dilim içinde olursa olsun, bizce fikren güdük, insani olarak bitik, hatta yitik durumdadır” ifadelerini kullandı.

“Basın dünyasında polemik üslubunu beceremeyip belden aşağıya çeken medya zennelerine son dönemde bir yenisi eklenmiştir” diyen Yalçın, “Deniz Zeyrek ismiyle maruf kimesne, haddini hududunu aşarak Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’ye ahlaken bir insana yakışmayacak şekilde dil uzatmıştır. Kendi oynaklığını kamufle etmek ve CHP Lideri Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na yaranmak için Sayın Genel Başkanımıza saldıran perişan Zeyrek’e haddini bildirmek şart olmuştur. Adı geçen kimesnenin üslubu, kudurma emaresi vermektedir. Zeyrek, dünün CHP aleyhtarı, bugünün CHP yardakçısı, gizli Türklük düşmanı karakteri oturmamış bir şahsiyettir. Biz onun gibi dönek ve silik adamları iyi tanır, tıynetini iyi biliriz. Bu gibiler, medya sahnesine çıkıp döktüren zennelerdir. Onlar kıvırmayı, göbek atmayı iyi becerir, maharetle gerdan kırarlar. Öyle ki dansöz kıyafeti onlara dansözlerden bile daha çok yakışır” açıklamasında bulundu.

Yalçın, açıklamasını şöyle sürdürdü: “Bağlı olduğu mahfilleri memnun etme noktasında biraz saray soytarısına da benzerler. Bu türden insan müsveddeleri; bazen cıfıt çarşısının tellalı, bazen hergele meydanın kopuğu olurlar. Zeyrek gibileri kapıkulu yapıp sağa sola çemkirmesine izin verenlere tavsiyemiz, bir an evvel kapıyı açıp layık olduğu çayıra salmalarıdır. Aksi takdirde bu tür yaratıkların çevresindekilere de hastalık bulaştırması mümkündür.”

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