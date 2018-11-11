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MHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım: Cumhur İttifakı devam etmektedir

POLİTİKA HABERLERİ  | 11.11.2018 16:30 | Son Güncelleme

MİLLİYETÇİ Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, ittifak açıklaması yaptı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım: Cumhur İttifakı devam etmektedir

Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA) - MİLLİYETÇİ Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, ittifak açıklaması yaptı. Yıldırım, "Bütün suçlamalara rağmen, bütün saldırılara rağmen, bütün yanlış anlamalara rağmen Cumhur İttifakı devam etmektedir. Cumhur İttifakı ile ilgili atmış olduğumuz imzanın arkasında duruyoruz" dedi.
Milliyetçi Hareket Partisi Tokat İl Başkanlığı Genişletilmiş İl Divan Toplantısı kent merkezinde bir otelde yapıldı. Toplantıya MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, Tokat Milletvekili Yücel Bulut, MHP MYK Üyesi Volkan Duru, Özgür Bayraktar, MHP Tokat İl Başkanı Onur Çalışkan ve partililer katıldı.
'CUMHUR İTTİFAKI DEVAM ETMEKTEDİR'
Saygı duruşunda bulunulması ardından ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan toplantıda konuşan MHP Genel Başkan Yardımcı Yaşar Yıldırım ittifak açıklamasında bulundu. Cumhur İttifakı'nın devam ettiğini söyleyen Yıldırım, "Tokat'ta, Amasya'da, Ankara'da, İstanbul'da da her yerde seçime hazır giriyoruz. Seçimden sonuç almamız lazım. Milliyetçi Hareket Partisi bu ülkenin birliğini, beraberliğini, güvenliğini ve geleceğini hep ön plana almıştır. Bütün suçlamalara , saldırılara ve yanlış anlamalara rağmen Cumhur İttifakı devam etmektedir. Cumhur İttifakı ile ilgili atmış olduğumuz imzanın arkasında duruyoruz" dedi.
'SİYASETEN KİM KİMİN YANINA GELDİ'
Türkiye'de FETÖ'ye karşı net duran hareket olduklarını söyleyen MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin FETÖ ile hiçbir zaman yollarının kesişmediğini belirterek, "FETÖ'ye karşı duran, 10 sene evvel FETÖ'ye kanaatimiz ne ise, bugün de FETÖ hakkında kanaatimiz aynıdır. Duruşumuz aynıdır. Şeklimiz şemalimiz aynıdır. Ama FETÖ ile yan yana olanlar, FETÖ'ye methiyeler düzenler, onu görmüş bizim yanımıza gelmişler. Bizim duruşumuz gibi durmaya başlamışlar. Şimdi biz FETÖ'yü sevenlerin yanına mı geldik. Yoksa FETÖ'yü sevenler FETÖ'yü gördü bizim yanımıza mı geldi. Siyaseten kim kimin yanına geldi. Kim kimin arkasına takıldı. Eğriye eğri. Doğruya doğru. Bunu unutmayalım" diye konuştu.

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