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MHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım: "Dünya haç ile hilalin mücadelesine şahitlik etmektedir"

POLİTİKA HABERLERİ  | 21.02.2019 09:02 | Son Güncelleme

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, dünyanın ‘haç’ ile ‘hilal’in mücadelesine şahitlik ettiğini söyledi.Milliyetçi Hareket Partisi Çankırı İl Başkanlığı aday tanıtım toplantısı yapıldı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım: "Dünya haç ile hilalin mücadelesine şahitlik etmektedir"

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, dünyanın ‘haç’ ile ‘hilal’in mücadelesine şahitlik ettiğini söyledi.
Milliyetçi Hareket Partisi Çankırı İl Başkanlığı aday tanıtım toplantısı yapıldı. Program, MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım ve beraberindekilerin katılımıyla gerçekleştirildi. Gündeme dair açıklamalarda bulunan Yıldırım, "Önümüzde bir seçim var Milliyetçi Hareket Partisinin kurulduğu günden bu güne kadar izlediği bir siyaset var. Bu siyasette güvenlikçi siyasettir. Yani popülist ve benzeri siyaseti Milliyetçi Hareket Partisi hiçbir zaman uygulamamıştır. Çünkü Milliyetçi Hareket Partisi ülke güvenliğini hep ön planda tutmuştur. Çünkü bizim ülkemizin bulunduğu coğrafya dünyanın en önemli merkezidir. Orta Doğu’nun merkezidir. Bu beldenin en önemli özelliği şudur: Son 2-3 senedir dünyada başı sıkışan, dininden ve diyanetinden dolayı ülkesinden çıkan ümmeti Muhammedin, Müslümanların sığındığı en güvenli liman bu Anadolu coğrafyasıdır. Her kim ki memleketinden çıkarılmışsa geldiği en güvenli bölge burasıdır. Dünya haç ile hilalin mücadelesini şahitlik etmektedir. İşte haç ile hilalin mücadelesinde de bu ülke muhatap olmuştur. Dolayısı ile MHP siyasetini yaparken güvenlikçi siyaset yapar. Bu ülkenin güvenliği ümmeti Muhammedin güvenliğidir" dedi.

“Biz adam satmayız”
Yıldırım, "10 yıl evvel ne söylediysek aynı yerdeyiz. İçimizden ayrılanlar oldu. Başka partilerin organizasyonlarına katılanlar oldu. Ama biz kimseyi satmadık. Seçimde satmadık. Dün akşam Mersin’de adam nasıl satılır İP’çiler gösterdi. Dediler ki Burhanettin Kocamaz biz adamı böyle satarız. Biz seçimi CHP’ye böyle veririz haberin bile olmaz” ifadelerini kullandı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım:

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım:

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım:

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