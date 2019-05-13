MHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldız: “Hızını alamadılar 1946 seçimlerinde de iptal yoluna gitselerdi”

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, CHP ve İYİ Partinin seçim iptaline ilişkin başvurusunun reddine ilişkin, “24 Haziran seçimleri iptal olsun diyorlar. Delil var mı? Yok. Hızını alamadılar 1946 seçimlerine de gitselerdi. Hatta Sened-i İttifaktan başlayarak bütün kanunlarını, halk oylamalarını, seçimlerini iptal yoluna gitselerdi” dedi.

MHP Genel Başkan Yardımcıları Fetih Yıldız, İsmail Faruk Aksu ve İzzet Ulvi Yönter, MHP İl Başkanlığı’nda düzenlenen program öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Toplantı öncesi YSK’nın CHP ve İYİ Parti’nin İstanbul’da seçimlerin tamamının iptaline ilişkin başvurusunun reddedilmesini değerlendiren Feti Yıldız, “Seçimlerle ilgili kararı 6 Mayıs günü YSK kesin bir karar verdi” dedi.

“Hızını alamadılar, 1946 seçimlerine de iptal yoluna gitselerdi”

Yıldız, “CHP’li ve İYİ Parti’li yetkililer bunun kesin karar olduğunu bile bile müracaat ettiler. Sebebi sorulduğunda da, ‘tarihe bot düşmek için böyle bir müracaat yapıyoruz’ gibi bir savunma içerisinde bulundular. Kesinleşmiş bir karara karşı karar düzeltme yolu yoktur. Bunu hukukçu arkadaşlar bilir. Beklediğimiz reddi yolundaydı. Gerçekten de çok uzun görüşmeden, çünkü ortada kesinleşmiş bir karar var. Bunu gerekçe göstererek reddettiler. Benim kanaatim bu yönde, gerekçi kararı da herhalde birkaç gün içinde yazarlar. Çünkü bunun uzun uzun izah edilecek bir tarafı yok. Aksi yönde bir karar vermesi mümkün değil. Hukuku mevzuatı hiçe saymış olunurdu. Başka türlü bir karar nasıl olsun. 24 Haziran seçimleri iptal olsun diyorlar. Delil var mı? Yok. Hızını alamadılar 1946 seçimlerine de gitselerdi. Hatta Sened-i İttifaktan başlayarak bütün kanunlarını, halk oylamalarını, seçimlerini iptal yoluna gitselerdi. Hukuk ciddi bir iştir. Arkadaşların neden böyle davrandıklarını kendine sormak lazım ama müracaatların hukuki hiçbir alt yapısı yoktur. 31 Martta yapılan seçimlerde sandığın içerisine kirli bir el girdi. Yargı kararıyla da sabitleşti ve kesinleşti. 23 Haziran’da bu yolsuzluğun, hırsızlığın ve arsızlığın tekrarlanmaması için genel başkan yardımcısı olarak tüm hukukçu arkadaşlarımızı 21 Haziran ile 27 Haziran arasında İstanbul’da olacaklar. Davet ettik, bu yolsuzluğa bir daha yol vermeyeceğiz” dedi.