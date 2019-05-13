MHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldız: Kesin karar olduğunu bile bile itiraz ettiler

Ümit UZUN-İdris TİFTİKÇİ-Cemal YURTTAŞ/İSTANBUL, (DHA) MHP'nin Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, CHP ve İYİ Parti’nin itirazlarının YSK tarafından reddedilmesiyle ilgili olarak, "6 Mayıs günü Yüksek Seçim Kurulu seçimlerle ilgili kararını verdi. Bu kesin bir karardı. Cumhuriyet Halk Partili yetkililer bunun kesin karar olduğunu bile bile itiraz ettiler." dedi.

MHP genel başkan yardımcıları, il yönetim kurulu, ilçe başkanları ve meclis üyeleri MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın tarafından düzenlenen toplantıda bir araya geldi. Toplantı basına kapalı olarak gerçekleştirildi.

MHP İstanbul İl Başkanlığı binasında düzenlenen toplantı öncesi Genel Başkan Yardımcıları İsmail Faruk Aksu, İzzet Ulvi Yönter ve Feti Yıldız açıklama yaptı. Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, CHP ve İYİ Parti’nin itirazlarının YSK tarafından reddedilmesiyle ilgili açıklamasında şunları söyledi:

"6 Mayıs günü Yüksek Seçim Kurulu seçimlerle ilgili kararını verdi. Bu kesin bir karardı. Cumhuriyet Halk Partili yetkililer bunun kesin karar olduğunu bile bile itiraz ettiler. Sebebi sorulduğunda da tarihe not düşmek için bunu yapıyoruz, savunmasında bulundular. Kesinleşmiş bir karara karşı karar düzeltme yoktur. Beklediğimiz şey reddi yolundaydı. Gerçekten de çok uzun görüşmeden, kesinleşmiş kararı gerekçe göstererek görüşülmeye gerek yoktur, diyerek reddettiler. Aksi yönde bir karar vermesi mümkün değil, hukuku mevzuatı hiçe saymış olurdu. 24 Haziran seçimleri iptal olsun diyorlar. Delil var mı? Yok. Hızını alamadılar 46 seçimlerine de gitselerdi” dedi.