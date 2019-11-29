HABER

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yönter: "Liderimiz sağlığına kavuşmuştur, tedavi süreci bitmiştir"

POLİTİKA HABERLERİ  | 29.11.2019 20:15 | Son Güncelleme

"Liderimizin sağlığı ile ilgili kim dedikodu yapıyorsa fitne çıkarıyorsa ona dikkat edin. Liderimiz sağlığına kavuşmuştur, tedavi süreci bitmiştir"

BİLECİK (AA) - MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sağlığıyla ilgili dedikodu yapan, fitne çıkaranlara karşı dikkatli olunmasını isteyerek, "Liderimiz sağlığına kavuşmuştur, tedavi süreci bitmiştir." dedi.

MHP Bilecik İl Başkanlığınca düzenlenen İstişare Toplantısı'na katılan Yönter, ilde yeni kurulan yönetim kurulu ile güzel çalışmalar yapacaklarına inandıklarını belirtti.

Bilecik'in gerçek temsilcisinin MHP olacağını söyleyen Yönter, "Bilecik demek Milliyetçi Hareket demektir, Milliyetçi Hareket demek ecdat yadigarı topraklar demektir. Yeni yönetimimizle her daim iç içeyiz. Aramıza fitne asla sızmasın, sızamasın. Buna hep beraber engel olalım. Dağınıklık, Türk milliyetçilerine ve ülkücülere yakışmaz." diye konuştu.

Toplantıya katılanlara MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin selamını ileten Yönter, şöyle konuştu:

"Yürekler eğer toplu vurursa hiç kimse aramıza giremez. Yeterki bir ve beraber olalım, biz saflarımızı sık tuttuğumuz zaman zalimler karşımızda tel tel dağılırlar. Biz beraber oldukça, omuz omuza verdikçe hainler hiçbir şekilde bizim aramızı bozamazlar. Liderimizi Allah başımızdan eksik etmesin. Liderimizin sağlığı ile ilgili kim dedikodu yapıyorsa fitne çıkarıyorsa ona dikkat edin. Böyle bir şey söz konusu değildir. Liderimiz sağlığına kavuşmuştur, tedavi süreci bitmiştir, mesaisine gelmektedir."

Toplantıya, MHP Eskişehir Milletvekili Metin Nurullah Sazak, MHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bülent Karataş, MHP MYK Üyesi Nevzat Ünlütürk, MHP Bilecik İl Başkanı Fatih Yaşar da katıldı.

PARTNERMerve Özbey mutlu haberi verdi!Merve Özbey mutlu haberi verdi!
TBMM'de gerilim! HDP sıralarına yürüdüTBMM'de gerilim! HDP sıralarına yürüdü
Terhisine 10 gün kalan askere Erdoğan'dan anlamlı hediyeTerhisine 10 gün kalan askere Erdoğan'dan anlamlı hediye
1/
Anahtar Kelimeler:
Bilecik MHP Bilecik İl Başkanlığı MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter toplantı

En Çok Okunan Haberler

Sağlık Bakanı açıkladı! 17 bin 689 sözleşmeli sağlık personeli alınacak

Sağlık Bakanı açıkladı! 17 bin 689 sözleşmeli sağlık personeli alınacak

Oğlu 10 yaşına girdi! Annesinin kopyası

Oğlu 10 yaşına girdi! Annesinin kopyası

Ankara'da ses getirecek açıklama! Birkaç hafta içinde...

Ankara'da ses getirecek açıklama! Birkaç hafta içinde...

Yağmura aldırış etmediler! 1500 liraya indi saatlerce beklediler

Yağmura aldırış etmediler! 1500 liraya indi saatlerce beklediler

Uğur Dündar'dan Deniz Baykal'a: Hakkımı helal etmiyorum

Uğur Dündar'dan Deniz Baykal'a: Hakkımı helal etmiyorum

İBB Meclisi'nde gergin anlar! Satışına izin verilmedi

İBB Meclisi'nde gergin anlar! Satışına izin verilmedi

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Ali Babacan canlı yayında AK Parti'den neden ayrıldığını açıkladı!

Ali Babacan canlı yayında AK Parti'den neden ayrıldığını açıkladı!

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Rahmi Turan isim tartışmalarına noktayı koydu!

Rahmi Turan isim tartışmalarına noktayı koydu!

Soylu'dan 'Menzilcilerin' bakanlıkta kadrolaştığı iddialarına yanıt

Soylu'dan 'Menzilcilerin' bakanlıkta kadrolaştığı iddialarına yanıt

Diğer Haberler
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda tartışma

TBMM'de gerilim! HDP sıralarına yürüdü

Cumhurbaşkanı Erdoğan‘dan tezkeresine 10 gün kalan askere hediye

Terhisine 10 gün kalan askere Erdoğan'dan anlamlı hediye

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bakan Kurum'a canlı yayında uyarı!

Erdoğan'dan Bakan Kurum'a canlı yayında uyarı: İnşallah maşallah deme

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macron'a çok sert 'NATO' tepkisi

Erdoğan'dan Macron'a çok sert 'NATO' tepkisi

Uğur Dündar'dan Deniz Baykal ve kızı Aslı Baykal'a: Hakkımı helal etmiyorum

Uğur Dündar'dan Deniz Baykal'a: Hakkımı helal etmiyorum

AK Parti Genel Sekreteri Şahin'den Mansur Yavaş'a çağrı: Adli mercilere başvur

Mansur Yavaş için sert sözler: Kızarmayan yüzü belki kızarır

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.