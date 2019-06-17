MHP Genel Başkan Yardımcısı Yönter: MHP İstanbul'un her yerinde

Ümit UZUN-Cemal YURTTAŞ-Harun UYANIK/İSTANBUL (DHA) - MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, "Milliyetçi Hareket Partisi İstanbul'un her yerinde. 23 Haziran'da İstanbul'da Sayın Binali Yıldırım Bey'in zaferi için başarısı için üstümüze düşen sorumluluğu yerine getiriyoruz" dedi.

Yönter, Üsküdar’da Harem Dolmuş Durağı şoförlerini ziyaret etti. İzzet Ulvi Yönter’e, MHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bülent Karataş ile Adana Milletvekili Ayşe Sibel Ersoy eşlik etti. Burada konuşan Yönter, "Dava arkadaşlarımızla beraber, samimiyetle dürüstlükle ve yürekten bir çalışmayla insanlarımızın gönlünü kazanmaya çalışıyoruz. 23 Haziran'da İstanbul'da Sayın Binali Yıldırım Bey'in zaferi için başarısı için üstümüze düşen sorumluluğu yerine getiriyoruz." dedi.

"C-319’UN SORUNLARININ ÇÖZÜMÜ BOYNUMUZUN BORCU"

Dolmuş şoförleriyle de sohbet eden Ulvi Yönter, "C-319 hattı bizim yakınen takip ettiğimiz bir hat. Benim odamda C-319’u sembolize eden bir minibüs hala duruyor. 2017’de beraber Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde basın toplantısı yaptık, beraber soru önergesi verdik, konuyu gündeme getirdik. Büyükşehir belediye başkanlığı nezdinde girişimlerde bulunduk. Sizlerin meselesi aslında çözümü çok kolay. Ama niyet olmayınca, maalesef sorunlarınız birike birike içinden çıkılmaz bir hale geliyor." diye konuştu.

"İndi bindi 2 lira. Ama birçok yerde 3 lira. 2017’den beri yolcu başına 1 lira kaybınız var" diyen Yönter, "Bu hatta çalışan kardeşlerimizin taksiye dönüşme talepleri var. Buna ‘evet’ deniliyor. Taksiye dönüş konusunda neden ayak sürülüyor. C-319’un talepleri neden duyulmuyor? Biz duyuyoruz. İnanıyorum ki Cumhur İttifakı’nın değerli adayı Sayın Binali Yıldırım duyuyor. 23 Haziran’dan sonra C-319’un sorunlarının çözümü bizim boynumuzun borcu arkadaşlar." ifadelerini kullandı.