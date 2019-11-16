MHP Genel Başkan Yardımcısı Yönter, minibüsçülerle bir araya geldi

İSTANBUL (AA) - MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, "Çok cephede şu anda muazzam bir mücadele sürdürülüyor. Teröristler, hainler karşımızda, alayı bir olmuş, etrafımızı kuşatmış, bize bedel ödettirmeye çalışıyorlar. Buna müsaade etmeyeceğiz." dedi.

Üsküdar'daki Gebze-Harem arasında sefer yapan minibüsçülerle bir araya gelen Yönter, bu hatta çalışan minibüsçülerin sorunlarının çözülmesi gerektiğini söyledi.

Minibüsçü esnafın sesinin duyulmasını isteyen Yönter, "Esnafımız şu atılacak bir adımı bekliyor. Ulaştırma Daire Başkanı devreye girip beklenen imzayı atmalı." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin bir beka mücadelesi verdiğini kaydeden Yönter, "Cumhur İttifakı, milletin geleceği oldu. Türk milleti devletiyle birleşti, bütünleşti ve kenetlendi. Çok cephede şu anda muazzam bir mücadele sürdürülüyor. Teröristler, hainler karşımızda, alayı bir olmuş, etrafımızı kuşatmış, bize bedel ödettirmeye çalışıyorlar. Buna müsaade etmeyeceğiz. Tıpkı 15 Temmuz gecesinde olduğu gibi Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Genel Başkanımız beraberce zalimlere karşı dimdik ayaktalar. Türkiye, huzurlu, güvenli bir şekilde 2023'e ulaşacak. Cumhuriyetimizin 100.yıl dönümünde artık hiçbir meselemiz kalmasın, terör bitsin istiyoruz." diye konuştu.