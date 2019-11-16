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MHP Genel Başkan Yardımcısı Yönter, minibüsçülerle bir araya geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.11.2019 15:37 | Son Güncelleme

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yönter, minibüsçülerle bir araya geldi

İSTANBUL (AA) - MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, "Çok cephede şu anda muazzam bir mücadele sürdürülüyor. Teröristler, hainler karşımızda, alayı bir olmuş, etrafımızı kuşatmış, bize bedel ödettirmeye çalışıyorlar. Buna müsaade etmeyeceğiz." dedi.

Üsküdar'daki Gebze-Harem arasında sefer yapan minibüsçülerle bir araya gelen Yönter, bu hatta çalışan minibüsçülerin sorunlarının çözülmesi gerektiğini söyledi.

Minibüsçü esnafın sesinin duyulmasını isteyen Yönter, "Esnafımız şu atılacak bir adımı bekliyor. Ulaştırma Daire Başkanı devreye girip beklenen imzayı atmalı." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin bir beka mücadelesi verdiğini kaydeden Yönter, "Cumhur İttifakı, milletin geleceği oldu. Türk milleti devletiyle birleşti, bütünleşti ve kenetlendi. Çok cephede şu anda muazzam bir mücadele sürdürülüyor. Teröristler, hainler karşımızda, alayı bir olmuş, etrafımızı kuşatmış, bize bedel ödettirmeye çalışıyorlar. Buna müsaade etmeyeceğiz. Tıpkı 15 Temmuz gecesinde olduğu gibi Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Genel Başkanımız beraberce zalimlere karşı dimdik ayaktalar. Türkiye, huzurlu, güvenli bir şekilde 2023'e ulaşacak. Cumhuriyetimizin 100.yıl dönümünde artık hiçbir meselemiz kalmasın, terör bitsin istiyoruz." diye konuştu.

Yönter, daha sonra minibüse binerek bir süre Üsküdar'da seyahat etti. Minibüsten inen Yönter, çiçek satıcılarından gül alarak sahildeki vatandaşlara dağıttı.

- Beykoz'da muhtarlarla bir araya geldi

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yönter'in Üsküdar'dan sonraki durağı Beykoz oldu. MHP Beykoz İlçe Başkanlığı görevlileri ve ilçedeki muhtarlarla bir araya gelen Yönter, MHP'nin seçimlerin öncesinde de sonrasında da vatandaşlarla birlikte olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD ziyaretini değerlendiren Yönter, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'ye gitti, CHP'den, HDP'sine kadar pek çoğu akla hayale gelmeyen karalamalarla saldırdı. Dış meselelerde, milli konularda hükümeti desteklersiniz MHP'li ya da AK Partili olmazsınız, yalnızca milli olursunuz. Cumhurbaşkanı Türkiye Cumhuriyeti'nin başıdır. ABD'ye gitti ve mektubu iade etti. Diplomaside bir dil var, Trump basın toplantısı düzenlerken 'Takdim ettim' dedi. 'Vay efendim nasıl takdim ettim dersin' diyorlar. Ne yapsaydı? ABD'de iki büklüm mü olsaydı? Cumhurbaşkanı, Türkiye'yi Washington'da ahlaklı, dik duruşlu onurlu bir şekilde temsil etmiştir. Bundan niye rahatsızlar."

Programa, MHP Milletvekili İstanbul Milletvekili Mehmet Bülent Karataş, MHP İstanbul İl Başkanı Birol Gür, MHP Beykoz İlçe Başkanı Oğuzhan Karaman ve davetliler katıldı.

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Gebze-Harem MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter

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