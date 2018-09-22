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MHP Genel Başkanı Bahçeli: "ABD'nin Suriye'de siyasi istikrar diye bir derdi yoktur. ABD'nin amacı kaostur, krizdir, siyasi buhrandır."

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.09.2018 11:12 | Son Güncelleme

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "ABD'nin Suriye'de siyasi istikrar diye bir derdi yoktur. ABD'nin amacı kaostur, krizdir, siyasi buhrandır."


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