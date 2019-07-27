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MHP Genel Başkanı Bahçeli Amasya'da

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.07.2019 14:53 | Son Güncelleme

Devlet Bahçeli, Amasya Belediyesini ziyaret etti

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Amasya Belediyesine ziyarette bulundu.

Bahçeli, kente gelişinde partililer tarafından Mecitözü Kavşağı mevkisinde karşılandı.

Daha sonra konvoy eşliğinde belediyeye geçen Devlet Bahçeli, belediye binası girişinde Belediye Başkanı Mehmet Sarı, belediye çalışanları ile partililer tarafından karşılandı.

Bahçeli, ardından da makamında Sarı ile görüştü. Mehmet Sarı ve MHP İl Başkanı Erhan Demir tarafından Devlet Bahçeli'ye Kayı Boyu figürlü tablo hediye edildi. Görüşme daha sonra basına kapalı devam etti.

MHP Genel Başkanı Bahçeli'ye, TBMM Başkanvekili Celal Adan, MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, MHP Genel Başkan yardımcıları Edip Semih Yalçın, Deniz Depboylu ve Sadir Durmaz ile divan üyeleri eşlik etti.

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Amasya Amasya Belediyesi MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli

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