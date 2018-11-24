HABER

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Antalya'da

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.11.2018 15:45 | Son Güncelleme

Bahçeli, partisinin il başkanlığı binasının açılışını gerçekleştirdi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Antalya il başkanlığı binasının açılışını yaptı.

Bahçeli, Antalya'daki bir otelde yapılan il başkanları ve belediye başkanları ortak toplantısında yaptığı konuşmanın ardından Kepez ilçesi Sakarya Bulvarı'ndaki MHP Antalya il binasının açılışına katıldı.

Burada kendisini karşılayanları selamlayan Bahçeli, MHP Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan, İl Başkanı Mustafa Aksoy ve protokol üyeleriyle kurdele keserek, yeni hizmet binasının açılışını gerçekleştirdi.

Daha sonra binayı gezerek, il başkanlığı makamında partililerle buluşan Bahçeli, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü ve belediye başkanlarıyla sohbet etti.

PARTNERİşte en seksi isim...İşte en seksi isim...
Ak Parti İzmir Teşkilatı, MHP'nin kararından memnunAk Parti İzmir Teşkilatı, MHP'nin kararından memnun
Bahçeli: MHP, İstanbul, Ankara ve İzmir'de büyükşehir adayı göstermeyecek (3)Bahçeli: MHP, İstanbul, Ankara ve İzmir'de büyükşehir adayı göstermeyecek (3)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
açılış il binası MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli

En Çok Okunan Haberler

Rusya Altay tankını konuşuyor! 'Askeri bir operasyon için çok fazla'

Rusya Altay tankını konuşuyor! 'Askeri bir operasyon için çok fazla'

AK Parti'de 5 ilde 'MHP' tepkisi

AK Parti'de 5 ilde 'MHP' tepkisi

Hadise'den derin dekolteli paylaşım!

Hadise'den derin dekolteli paylaşım!

Benzin ve motorinde büyük indirim!

Benzin ve motorinde büyük indirim!

Abdullah Gül'ün referansı ile Kılıçdaroğlu'na giden ismi açıkladı

Abdullah Gül'ün referansı ile Kılıçdaroğlu'na giden ismi açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıran sözler: Şart mart kabul etmiyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıran sözler: Şart mart kabul etmiyorum

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bahçeli açıkladı: MHP, yerel seçimde İstanbul, İzmir ve Ankara'da aday çıkarmayacak

Bahçeli açıkladı: MHP, yerel seçimde İstanbul, İzmir ve Ankara'da aday çıkarmayacak

AK Parti sürpriz gelişme! İstanbul, Ankara ve İzmir adayları için flaş karar!

AK Parti sürpriz gelişme! İstanbul, Ankara ve İzmir adayları için flaş karar!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'kafe' eleştirisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'kafe' eleştirisi

Fatih Erbakan, Yeniden Refah Partisi'nin kurulduğunu açıkladı

Fatih Erbakan, Yeniden Refah Partisi'nin kurulduğunu açıkladı

BBP’de deprem! Art arda istifa ettiler

BBP’de deprem! Art arda istifa ettiler

AK Parti'nin 28 ildeki adaylarını açıkladı

AK Parti'nin 28 ildeki adaylarını açıkladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.