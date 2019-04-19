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MHP Genel Başkanı Bahçeli Antalya’da

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.04.2019 19:59 | Son Güncelleme

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin belediye ve il başkanları toplantısına katılmak üzere Antalya’ya geldi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin belediye ve il başkanları toplantısına katılmak üzere Antalya’ya geldi. Kent girişinde Bahçeli’nin konvoyunu durduran partililer, el öpmek için birbiriyle yarıştı.

MHP’li belediye ve il başkanlarının yarın Manavgat’ın Side Turizm Merkezi’ndeki bir otelde gerçekleştireceği toplantıya katılmak üzere kara yoluyla Antalya’ya gelen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli için karşılama töreni düzenlendi. Bahçeli’nin konvoyu, Döşemealtı ilçesi girişinde partililer tarafından karşılandı. MHP milletvekilleri, belediye başkanları, il ve ilçe teşkilatından çok sayıda partili, Bahçeli’nin elini öpmek için uzun kuyruk oluşturdu. Partililerle tek tek görüşen Bahçeli, kuyruğun sona ermesinin ardından makam otomobiline binerek konaklayacağı otele hareket etti.

Bahçeli, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nin ardından süreci değerlendirmek için düzenlenen kampta 81 il başkanı ve 235 belediye başkanı ile bir araya gelecek. MHP kampı, 20 Nisan Cumartesi günü saat 11.00’de, Devlet Bahçeli’nin açılış konuşmasıyla başlayacak.

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