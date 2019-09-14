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MHP Genel Başkanı Bahçeli, Bayburt'ta

POLİTİKA HABERLERİ  | 14.09.2019 11:37 | Son Güncelleme

Devlet Bahçeli, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci'yi ziyaret etti

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci'ye ziyarette bulundu.

Bahçeli, TBMM Başkan Vekili Celal Adan, MHP Genel Başkan Yardımcıları Kamil Aydın, Sadir Durmaz ve Mevlüt Karakaya, Genel Sekreter İsmet Büyükataman, Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş ile Pekmezci'ye makamında ziyaret gerçekleştirdi.

Bahçeli'ye, devam eden projeler ve hayata geçirmeyi planladıkları çalışmalara ilişkin bilgi veren Pekmezci, ziyaretin anısına Bahçeli'ye Bayburt'ta çıkarılan kehribardan hazırlanmış tespih ve yüzük ile yöreye özgü kabartma motifli kilim hediye etti.

Aydıntepe Belediye Başkanı Haşim Şentürk ile Demirözü ilçesine bağlı Gökçedere Belde Belediye Başkanı Yavuz Bakır da Bahçeli'ye çeşitli hediyeler sundu.

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