"Kılıçdaroğlu’nun ağzından bir kez olsun PKK’ya, YPG’ye şiddetli tepki duyulmamıştır" Gündeme dair açıklamalarda bulunan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, muhalefeti eleştirerek, "PKK/YPG’yle aleni şekilde birlikte yürüyenler bekayı kabullenemeyen rezillerdir. Kılıçdaroğlu’nun ağzından bir kez olsun PKK’ya, YPG’ye şiddetli tepki duyulmamıştır. FETÖ’ye doğrudan bir tavrı görülmemiştir. Kürdistan diyen hain bölücülere hiçbir tepkisi de işitilmemiştir. Türkiye’yle hesaplaşmak isteyen mihraklar ülkemizden devşirdikleri siyasi çürüklerle varlığımızı dinamitlemek istiyorlar. Güney sınırlarımız boyunca fitne ateşi körükleniyor. Deniz ve kara sınırlarımız büyük bir tehditle karartılmak, karıştırılmak isteniyor. Türkiye vahim güvenlik sorunlarıyla boğuşuyor. Çevremiz kandan, ateşten, ölümden ve ihanetten geçilmiyor. Türkiye bölünmek, parçalanmak isteniyor. Vatanımızın yeniden işgali planlanıyor. Eğer 31 Mart’ta Cumhur İttifakı hedeflerinin gerisinde kalır, eğer Zillet İttifakı öne çıkarsa önce Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ni tartışmaya açacaklar. Ardından siyasi istikrarsızlığa yatırım yapacaklar. İçeride Zillet İttifakı ve işbirlikçileri, dışarıda Türk ve Türkiye düşmanları eşzamanlı şekilde üzerimize gelecekler, iç barış ve huzur ortamını baltalayacaklar. Terör örgütleri daha da bilenecek, zalimler daha da şevke gelecek. Allah göstermesin, zillet hedefine ulaşırsa şehitlerimizin kemikleri sızlayacak, ecdadımızın ruhu muazzep olacak. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi 15 Temmuz’dan sonra Türkiye’nin istikrara kavuşturulması konusunda altın fırsat, tarihi bir imkandır. Her türlü iç ve dış tahrik, tertip, saldırı, sabotaj, suikast, komplo, hatta işgal ve darbe teşebbüslerine karşı muazzam bir zırh ve güvenlik sistemidir. Bu yeni hükümet sisteminin güçlenip iyice kökleşmesi hepimizin öncelikli gündemidir. Bu nedenle 31 Mart’ta Zillet İttifakı’na hiçbir şans tanınmamalı, destek verilmemelidir, tezgah ve karanlık hedefleri mutlaka engellenmelidir. Terörle mücadelenin tavsamaması, Fırat’ın doğusunun temizliği, PKK’nın, YPG’nin kökünün kurutulması, FETÖ’nün bütünüyle imhası için 31 Mart fırsattır, demokratik karar anıdır. Zillet ne yaparsa yapsın, Çankırı’da kaybetmiştir. Kaldı ki, bu evetler buna delildir. Bekayı inkar etsinler ettikleri kadar, belalarını eninde sonunda bulacaklardır. Bundan kaçış yoktur, kurtuluş yoktur, zilletin sonu yoktur. CHP-İP-HDP-SP-ÖDP-PKK-FETÖ Türk milletinin azamet ve muzaffer ruhuyla mahvı perişan olacaklardır. Patlıcan istismarı zilleti kurtaramayacaktır. Patates sömürüsü, ekonomik tetikçilere taşeronluk zilletin iflasına engel olamayacaktır. Ya zillet ya millet, ortası yoktur. Ya beka ya bela, alternatifi yoktur. Ya cumhur ya da husumet ve hüsran, başka seçenek kalmamıştır. Türkiye’ye pranga vurmaya çalışanlar kaybetmeye mahkumdur. Türk milletine zemzem diye zehir içirmeye çabalayanlar bozguna mecburdur.”

"Hem vallahi hem billahi her adımımızda biraz daha kaçacaklardır"

Bahçeli son olarak, "Zillet İttifakı’nın yürüyüşü kaosa doğrudur. CHP’nin yürüyüşü kriz çıkartmak, teröristleri aklamak içindir. Cumhur İttifakı ise inançlı kadrolarıyla, iradeli yapısıyla parlak ufuklara doğru yürüyüş halindedir. İttifakımız korkaklara karşı cesurların ittifakıdır. İttifakımız yalana-dolana karşı ahlakın ve milli duruşun ittifakıdır. İttifakımız, hainlere, eli kanlı teröristlere, onlarla işbirliği yapan CHP’sine, İP’ine, HDP’sine karşı milli bir ittifaktır. Cumhur İttifakı, en samimi ve en saf duygularla mukaddesatına sahip çıkanların irfanlı ve inançlı ittifakıdır. Cumhur İttifakı, tarihi zaferler dolu Türk milletinin asalet ve hamiyet ittifakıdır. Bu ittifak, binlerce sene önce Orhun’dan tüm dünyaya meydan okuyan bir milletin kudretli ittifakıdır. Biz ittifakımızı sıklaştırdık, sağlamlaştırdık. Nitekim Cumhur İttifakı, Bizans’ı mağlup eden, Söğüt’ten filizlenen, Çanakkale’de yükselen, Sakarya’da şahlanan Türk milletin muzaffer ittifakıdır. Ne kadar işbirlikçi, ne kadar Türk düşmanı, ne kadar millet muhalifi varsa önümüzdedir, hem vallahi hem billahi her adımımızda biraz daha kaçacaklardır. Her adımımızda saklanacak delik arayacaklardır. Zillet İttifakı’na tahammül edemeyiz. Cumhurla Cumhuriyet’in kucaklaşmasına ket vurduramayız. Cumhur İttifakı, daha mutlu, daha müreffeh, daha huzurlu bir Türkiye’ye doğru yol alıştır. Daha zengin, daha kaygısız bir hayata yöneliştir. Daha adil, daha hakkaniyetli bir döneme başlangıçtır. Daha dik baş, daha tok karın, daha mutlu yarına ilerleyiştir. Beka ve birlik içinde hayatın hedefidir. Çankırılı kardeşim inanıyorum ki, vicdanının sesini dinleyecek, gelişmeleri değerlendirecek, kararını verecektir. Bu karara saygımız vardır, bu karara riayetimiz vardır. Fakat bu sefer Çankırı Milliyetçi Hareket Partisi’yle bütünleşmelidir" ifadelerini kullandı.

Miting sonrasında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve beraberindeki heyet şehirden ayrıldı.