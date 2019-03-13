MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Bekayı inkar ediyorlar. Bekanın millet nezdinde tutmadığını söylüyorlar. Beka ne zamandır anketlerle ölçülüyor. Türk milleti bekasıyla vardır, var olacaktır" dedi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Çankırı’da vatandaşlara hitap etti. 15 Temmuz Milli İrade Meydanı’nda yapılan mitingde MHP Belediye Başkan adayları da katıldı. Gündeme dair açıklamalarda bulunan Bahçeli, “Cumhur İttifakı MHP ile AK Parti’nin müşterek iradesidir. Çünkü Cumhur İttifakı Türk milletinin kaderi, Çankırı’nın kavlidir. Diyoruz ki, ‘Beka için milli karar, cumhur için istikrar.’ Sağduyunun birlikteliği Cumhur İttifakı. İnanıyorum ki, Çankırı ehline emanet edilecektir. O ehil irade, o emin siyaset Milliyetçi Hareket Partisi’dir. Şunu herkes bilmelidir ki, AK Parti’li kardeşlerimizle aynı istikametin içindeyiz. Aynı yolun yolcusu, aynı ittifakın izindeyiz. Bir yanda zillet varken, diğer yanda millet vardır. Bir yanda ihanet, diğer yanda sadakat vardır. Cumhur İttifakı Türkiye’nin özgüveni, Türk milletinin atar damarı, çarpan kalbidir. Duruşumuz millidir, safında durduğumuz yer Türkiye’dir. Sevdamız Türklük ve Türkiye’dir. Milli bekayı yaşatmak taviz vermeyeceğimiz ilke ve inancımızdır. Zillet İttifakı bekayı duydu mu ürküyor, korkuyor, şaşkına dönüyor. Bununla da kalmıyorlar, bekayı inkar ve ihmal ediyor. Yüzsüzce bekanın millet nezdinde tutmadığını söylüyorlar. Müflis anketçiler beka söylemine ilginin olmadığını açıklıyorlar. Beka ne zamandır anketlerle ölçülüyor? Beka ne zamandır kirli ağızların polemik konusu yapılıyor? Beka payidarlıktır, var oluştur, ilelebet yaşama azmidir. Hangi büyük millet bekasına dudak bükmüştür? Hangi gelişmiş medeniyet bekasıyla arasına duvar örmüştür? Türk milleti bekasıyla vardır, var olacaktır. Türk milleti tarih boyunca defalarca rüştünü ispat etmişse, şu güne kadar bağımsız yaşamışsa, esarete direnmişse, köleliği reddetmişse, yıkımı elinin tersiyle itmişse bu elbette beka şuuru sayesindedir” diye konuştu.

“31 Mart seçimleri bir beka seçimidir”

Bahçeli sözlerine şöyle devam etti:

"Türk milleti tarih boyunca defalarca rüşdünü ispat etmişse, şu güne kadar bağımsız yaşamışsa, esarete direnmişse, köleliği reddetmişse, yıkımı elinin tersiyle itmişse bu elbette beka şuuru sayesindedir. Çankırı’nın başına bela kesilmişler bekayı bilmezler. Türk milletinin tarihi haklarından, tarihi müktesebatından, gelecek ülkülerinden bihaber olanlar bekayı şüphesiz anlayamazlar. 31 Mart seçimleri bir beka seçimidir. Bu gerçeği hiç kimse yok sayamaz, hafife alamaz, inkar edemez. Şunu biliyoruz ki, 15 Temmuz’a tiyatro diyenler bekaya yüz çevirenlerdir."

"Kılıçdaroğlu’nun ağzından bir kez olsun PKK’ya, YPG’ye şiddetli tepki duyulmamıştır"

Gündeme dair açıklamalarda bulunan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, muhalefeti eleştirerek, "PKK/YPG’yle aleni şekilde birlikte yürüyenler bekayı kabullenemeyen rezillerdir. Kılıçdaroğlu’nun ağzından bir kez olsun PKK’ya, YPG’ye şiddetli tepki duyulmamıştır. FETÖ’ye doğrudan bir tavrı görülmemiştir. Kürdistan diyen hain bölücülere hiçbir tepkisi de işitilmemiştir. Türkiye’yle hesaplaşmak isteyen mihraklar ülkemizden devşirdikleri siyasi çürüklerle varlığımızı dinamitlemek istiyorlar. Güney sınırlarımız boyunca fitne ateşi körükleniyor. Deniz ve kara sınırlarımız büyük bir tehditle karartılmak, karıştırılmak isteniyor. Türkiye vahim güvenlik sorunlarıyla boğuşuyor. Çevremiz kandan, ateşten, ölümden ve ihanetten geçilmiyor. Türkiye bölünmek, parçalanmak isteniyor. Vatanımızın yeniden işgali planlanıyor. Eğer 31 Mart’ta Cumhur İttifakı hedeflerinin gerisinde kalır, eğer Zillet İttifakı öne çıkarsa önce Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ni tartışmaya açacaklar. Ardından siyasi istikrarsızlığa yatırım yapacaklar. İçeride Zillet İttifakı ve işbirlikçileri, dışarıda Türk ve Türkiye düşmanları eşzamanlı şekilde üzerimize gelecekler, iç barış ve huzur ortamını baltalayacaklar. Terör örgütleri daha da bilenecek, zalimler daha da şevke gelecek. Allah göstermesin, zillet hedefine ulaşırsa şehitlerimizin kemikleri sızlayacak, ecdadımızın ruhu muazzep olacak. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi 15 Temmuz’dan sonra Türkiye’nin istikrara kavuşturulması konusunda altın fırsat, tarihi bir imkandır. Her türlü iç ve dış tahrik, tertip, saldırı, sabotaj, suikast, komplo, hatta işgal ve darbe teşebbüslerine karşı muazzam bir zırh ve güvenlik sistemidir. Bu yeni hükümet sisteminin güçlenip iyice kökleşmesi hepimizin öncelikli gündemidir. Bu nedenle 31 Mart’ta Zillet İttifakı’na hiçbir şans tanınmamalı, destek verilmemelidir, tezgah ve karanlık hedefleri mutlaka engellenmelidir. Terörle mücadelenin tavsamaması, Fırat’ın doğusunun temizliği, PKK’nın, YPG’nin kökünün kurutulması, FETÖ’nün bütünüyle imhası için 31 Mart fırsattır, demokratik karar anıdır. Zillet ne yaparsa yapsın, Çankırı’da kaybetmiştir. Kaldı ki, bu evetler buna delildir. Bekayı inkar etsinler ettikleri kadar, belalarını eninde sonunda bulacaklardır. Bundan kaçış yoktur, kurtuluş yoktur, zilletin sonu yoktur. CHP-İP-HDP-SP-ÖDP-PKK-FETÖ Türk milletinin azamet ve muzaffer ruhuyla mahvı perişan olacaklardır. Patlıcan istismarı zilleti kurtaramayacaktır. Patates sömürüsü, ekonomik tetikçilere taşeronluk zilletin iflasına engel olamayacaktır. Ya zillet ya millet, ortası yoktur. Ya beka ya bela, alternatifi yoktur. Ya cumhur ya da husumet ve hüsran, başka seçenek kalmamıştır. Türkiye’ye pranga vurmaya çalışanlar kaybetmeye mahkumdur. Türk milletine zemzem diye zehir içirmeye çabalayanlar bozguna mecburdur.”