MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Bir cinayet makinesi olan Esad’ın varlığı Suriye’deki çözümsüzlüğün ana sebepleri arasındadır" dedi.

MHP Genel Ba\u015fkan\u0131 Bah\u00e7eli, "Bir cinayet makinesi olan Esad\u2019\u0131n varl\u0131\u011f\u0131 Suriye\u2019deki \u00e7\u00f6z\u00fcms\u00fczl\u00fc\u011f\u00fcn ana sebepleri aras\u0131ndad\u0131r" dedi.G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130PARTNERHer yapt\u0131\u011f\u0131 olay oluyor! Memleketi bak\u0131n neresi...Bakan Varank: "750 milyon liral\u0131k kayna\u011f\u0131 teknolojiyi, sanayiyi ve yenili\u011fi oda\u011f\u0131na alan i\u015fletmelere aktaraca\u011f\u0131z"Siyasetin en tart\u0131\u015fmal\u0131 konusu! Harekete ge\u00e7tiler