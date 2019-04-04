MHP Genel Ba\u015fkan\u0131 Bah\u00e7eli: "CHP Genel Ba\u015fkan\u0131\u2019na ne oluyor? T\u00fcrkiye\u2019yi germeye, g\u00fcr\u00fclt\u00fc pat\u0131rt\u0131 \u00e7\u0131karmaya niye kalk\u0131\u015f\u0131yor? Zafer h\u0131rs\u0131zl\u0131\u011f\u0131yla, sand\u0131k oyunlar\u0131yla \u0130stanbul\u2019un veya Ankara\u2019n\u0131n kaderine g\u00f6lge d\u00fc\u015f\u00fcr\u00fclemez."Facebook'ta yeni bir skandal daha!Milli Savunma Bakan\u0131 Akar, Kosova Ba\u015fbakan\u0131 Haradinaj ile g\u00f6r\u00fc\u015ft\u00fcKonya'da yeniden ba\u015fkan se\u00e7ilen Altay, mazbatas\u0131n\u0131 ald\u0131