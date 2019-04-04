MHP Genel Başkanı Bahçeli: "CHP Genel Başkanı’na ne oluyor? Türkiye’yi germeye, gürültü patırtı çıkarmaya niye kalkışıyor? Zafer hırsızlığıyla, sandık oyunlarıyla İstanbul’un veya Ankara’nın kaderine gölge düşürülemez."

