HABER

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "CHP Genel Başkanı’na ne oluyor? Türkiye’yi germeye, gürültü patırtı çıkarmaya niye kalkışıyor? Zafer hırsızlığıyla, sandık oyunlarıyla İstanbul’un veya Ankara’nın kaderine gölge düşürülemez."

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.04.2019 17:24 | Son Güncelleme

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "CHP Genel Başkanı’na ne oluyor?

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "CHP Genel Başkanı’na ne oluyor? Türkiye’yi germeye, gürültü patırtı çıkarmaya niye kalkışıyor? Zafer hırsızlığıyla, sandık oyunlarıyla İstanbul’un veya Ankara’nın kaderine gölge düşürülemez."

Facebook'ta yeni bir skandal daha!Facebook'ta yeni bir skandal daha!
Milli Savunma Bakanı Akar, Kosova Başbakanı Haradinaj ile görüştüMilli Savunma Bakanı Akar, Kosova Başbakanı Haradinaj ile görüştü
Konya'da yeniden başkan seçilen Altay, mazbatasını aldıKonya'da yeniden başkan seçilen Altay, mazbatasını aldı

En Çok Okunan Haberler

Türkiye, Adana'daki 'uçan polisi' konuşuyor!

Türkiye, Adana'daki 'uçan polisi' konuşuyor!

Devlet Bahçeli'nin önerisi AK Parti'yi harekete geçirdi

Devlet Bahçeli'nin önerisi AK Parti'yi harekete geçirdi

Merkez Bankası'ndan yeni hamle

Merkez Bankası'ndan yeni hamle

Bakan açıkladı! Rekor kırıldı

Bakan açıkladı! Rekor kırıldı

İstanbul seçim sonuçlarında son durum ne?

İstanbul seçim sonuçlarında son durum ne?

YSK Başkanı Güven'den yeni açıklama!

YSK Başkanı Güven'den yeni açıklama!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

İYİ Partili Ümit Özdağ görevinden istifa etti!

İYİ Partili Ümit Özdağ görevinden istifa etti!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

İmamoğlu'ndan flaş sözler! 'Beni beğeniyor, bana oy verebilir'

İmamoğlu'ndan flaş sözler! 'Beni beğeniyor, bana oy verebilir'

Seçimden sonra Meclis'e sunacağız

Seçimden sonra Meclis'e sunacağız

Diğer Haberler
Ekrem İmamoğlu'ndan Alparslan Türkeş paylaşımı

Ekrem İmamoğlu'ndan Alparslan Türkeş paylaşımı

Devlet Bahçeli'nin önerisi AK Parti'yi harekete geçirdi

Devlet Bahçeli'nin önerisi AK Parti'yi harekete geçirdi

Ekrem İmamoğlu'ndan 'dosya kaçırıyorlar' iddiası! İBB'den yanıt

Ekrem İmamoğlu'ndan 'dosya kaçırıyorlar' iddiası

İYİ Partili Ümit Özdağ görevinden istifa etti!

İYİ Partili Ümit Özdağ görevinden istifa etti!

MHP, seçimin ardından kampa giriyor

MHP, seçimin ardından kampa giriyor

Meclis'e yeni dokunulmazlık dosyaları sevk edildi

Meclis'e yeni dokunulmazlık dosyaları sevk edildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.