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MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Cumhur İttifakı duruyor, yerel seçimde ittifak yok."

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.10.2018 13:12 | Son Güncelleme

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Cumhur İttifakı duruyor, yerel seçimde ittifak yok."


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Bahçeli'den son dakika ittifak açıklaması: Cumhur ittifakı duruyor, yerelde ittifak yokBahçeli'den son dakika ittifak açıklaması: Cumhur ittifakı duruyor, yerelde ittifak yok
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