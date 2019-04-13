MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Cumhur İttifakı'nın akıbeti, Türkiye'nin kader çizgisi ile kesişmiştir. Zilletle, illetle yolu birleşenler, Türkiye'nin karşısında birleşen şer ve şekavet cephesidir. Onların yolu karanlıktır, köhnedir, kötürümdür, direkt uçuru
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Cumhur İttifakı'nın akıbeti, Türkiye'nin kader çizgisi ile kesişmiştir. Zilletle, illetle yolu birleşenler, Türkiye'nin karşısında birleşen şer ve şekavet cephesidir. Onların yolu karanlıktır, köhnedir, kötürümdür, direkt uçuruma çıkmaktadır."
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